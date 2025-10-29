Ειρήνη στην Ουκρανία μέσα σε ένα χρόνο «βλέπει» το Κρεμλίνο: Νέα εμπορική συμφωνία ΕΕ - Κιέβου

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται «στον δρόμο προς την ειρήνη» και τόνισε πως «ως ειρηνοποιοί χρειάζεται να το κάνουμε να συμβεί», μιλώντας σε συνέδριο στη Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η ειρήνη στην Ουκρανία μπορεί να επιτευχθεί εντός ενός έτους, ο Ντμίτριεφ δήλωσε: «Πιστεύω πως ναι».

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη τοποθέτησή του στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε αναφέρει πως Ρωσία και ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε μια «διπλωματική λύση» του πολέμου.

Παράλληλα, εξήρε τη συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας, χαρακτηρίζοντάς την καθοριστική, καθώς οι τρεις χώρες είναι κορυφαίοι κάτοχοι φυσικών πόρων. Μια τέτοια συνεργασία, όπως είπε, «θα κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή».

«Ο κόσμος έχει δίκιο που εστιάζει τώρα στην περιφερειακή σύγκρουση γύρω από τη Ρωσία, αλλά δεν θέλουμε να κλιμακωθεί και να εξελιχθεί σε μια μεγαλύτερη σύγκρουση. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να τα πάμε καλύτερα από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, όχι χειρότερα», υπογράμμισε ο Ντμίτριεφ.

Νέα εμπορική συμφωνία ΕΕ–Ουκρανίας

Ο Ντμίτριεφ έκανε τη δήλωση αυτή μετά τις συναντήσεις που είχε με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα. Πριν την επίσκεψη του στις ΗΠΑ είχε ανακοινωθεί ότι η σύνοδος κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν αναβλήθηκε.

Το νέο εμπορικό πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, τίθεται από σήμερα σε ισχύ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αναβαθμισμένη εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας (DCFTA) παρέχει πρόσθετη, αμοιβαία επωφελή ελευθέρωση του εμπορίου, λαμβάνοντας παράλληλα πλήρως υπόψη την ευαισθησία ορισμένων γεωργικών τομέων της ΕΕ.

Αποτυπώνει με πολύ απτό τρόπο την αταλάντευτη δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, περιορίζει τις εισαγωγές ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σε σύγκριση με τα επίπεδα στο πλαίσιο των αυτόνομων εμπορικών μέτρων, κατοχυρώνει μια ισχυρή νέα ρήτρα διασφάλισης και προβλέπει την ευθυγράμμιση των ουκρανικών και των ενωσιακών προτύπων παραγωγής

Η DCFTA θα στηρίξει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια και τις σταθερές εμπορικές σχέσεις και για τα δύο μέρη, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταδιακή ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Η αναβαθμισμένη εμπορική συμφωνία διαρθρώνεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, στην ισορροπία μεταξύ της παροχής σαφούς πλαισίου κανόνων για τη στήριξη του εμπορίου της Ουκρανίας με την ΕΕ.

Για τα πιο ευαίσθητα είδη, όπως η ζάχαρη, τα πουλερικά, τα αυγά, το σιτάρι, ο αραβόσιτος και το μέλι, υπάρχουν μόνο μέτριες αυξήσεις σε σύγκριση με την αρχική DCFTA.

Για άλλα προϊόντα, έχουν γίνει βελτιώσεις προς όφελος και των δύο πλευρών, ενώ για ορισμένα μη ευαίσθητα προϊόντα, συμφωνήθηκε η πλήρης ελευθέρωση.

Δεύτερον, η νέα πρόσβαση στην αγορά εξαρτάται από τη σταδιακή ευθυγράμμιση της Ουκρανίας με τα πρότυπα παραγωγής της ΕΕ, όπως η καλή μεταχείριση των ζώων, η χρήση φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών φαρμάκων.

Η Ουκρανία αναμένεται να υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με την πρόοδό της στο θέμα αυτό. Η προσέγγιση αυτή συνάδει με τη λογική της διαδικασίας προσχώρησης της Ουκρανίας στην ΕΕ και την υιοθέτηση του κεκτημένου της ΕΕ.

Τρίτον, μια ισχυρή ρήτρα διασφάλισης θα επιτρέπει τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση που οι εισαγωγές προϊόντων προκαλέσουν σοβαρές δυσκολίες σε οποιοδήποτε από τα μέρη. Στην περίπτωση της ΕΕ, η αξιολόγηση μιας πιθανής διαταραχής μπορεί να γίνει στο επίπεδο ενός ή περισσότερων κρατών μελών.

Τέλος, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν μέτρα για να βοηθήσουν τους Ουκρανούς εξαγωγείς να φτάσουν στις παραδοσιακές αγορές τους σε τρίτες χώρες, παρέχοντας έτσι πρόσθετες εμπορικές ευκαιρίες για την Ουκρανία και συμβάλλοντας στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.