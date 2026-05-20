Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: «Τις επόμενες ώρες θα αφεθούν οι Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα»

Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου για τη Γάζα, θα αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των αρχών του Ισραήλ, σταδιακά, εντός των επόμενων ωρών, στο λιμάνι του Ασνστότ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Όπως ανέφερε η κ. Ζωχιού, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί, πιθανότητα αύριο πρωί, στον χώρο, όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής και θα μεριμνήσει ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

«Το υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών», τόνισε και πρόσθεσε πως παραμένει σε ανοιχτή γραμμή με τους συγγενείς και τους οικείους των επιβαινόντων για άμεση ενημέρωση.

«Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών», επεσήμανε.

Ο Μπεν Γκβιρ κοροϊδεύει και προκαλεί τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Την ίδια ώρα, σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος εμφανίζεται να περιγελάει τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο ίδιος υψώνει μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ και φωνάζει στα εβραϊκά «καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ» και απευθυνόμενος στον Νετανιάχου είπε: «Λέω στον πρωθυπουργό – δώστε τους σε εμάς για μεγάλο διάστημα, ας τους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών».

Λίγο μετά, οι ακτιβιστές φαίνονται δεμένοι και γονατιστοί στο κατάστρωμα ενός πλοίου, ενώ ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ. Σε άλλα σημεία ο υπουργός διαφωνεί με έναν ακτιβιστή και σχολιάζει «έτσι πρέπει να γίνεται».

«Ντροπιαστικό»: Σάαρ κατά Μπεν-Γκβιρ για το βίντεο με τους ακτιβιστές από τον στολίσκο για τη Γάζα

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ, κατακεραύνωσε τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ για το βίντεο. «Εν γνώσει σου, προκαλείς ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη - και δεν είναι η πρώτη φορά», τόνισε ο Σάαρ σε ανακοίνωσή του.

«Ακύρωσες τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι - από στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μέχρι προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους», έγραψε επίσης. «Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», είπε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ στον συνάδελφό του.