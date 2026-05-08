Έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία: Νεκροί και αγωνία για 20 ορειβάτες – Συγκλονίζουν τα βίντεο

Έκρηξη του ηφαιστείου Dukono στην Ινδονησία, με τις έως τώρα πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς, πέντε τραυματίες και 20 αγνοούμενους.

Η έκρηξη του ηφαιστείου σημειώθηκε νωρίς σήμερα, Παρασκευή (08/05), το πρωί και είναι σε εξέλιξη αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση συνολικά 20 ορειβατών, που παραμένουν παγιδευμένοι στο όρος.

Today, a powerful eruption struck Mount Dukono in North Maluku Province, Indonesia, sending an ash column about 10,000 meters (±11,087 ft above sea level) into the sky amid intense volcanic activity. (May 8, 2026 🇮🇩)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν χάσει τη ζωή τους τρία άτομα, οι δύο είναι ορειβάτες με καταγωγή από τη Σιγκαπούρη, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία. Ο τρίτος νεκρός είναι ένας ντόπιος.

Μία στήλη ηφαιστειακής τέφρας εκτοξεύτηκε σε ύψος περίπου 10 χιλιομέτρων στον ουρανό, όπως ενημέρωσε η Υπηρεσία Ηφαιστείων της Ινδονησίας, θέτοντας σε συναγερμό τις τοπικές δυνάμεις.

Οι Αρχές έχουν καλέσει τους πολίτες να μην κάνουν δραστηριότητες σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από τον κρατήρα και προειδοποιούν πως μπορεί να πέσουν και λασποβροχές.

Το Dukono είναι ένα ιδιαιτέρως ενεργό ηφαίστειο.

Telah terjadi erupsi Gunung Dukono tanggal 8 Mei 2026 di Halmahera Utara, Maluku Utara pagi ini pukul 7:40 WIT. Erupsi kali ini cukup besar dengan ketinggian kolom abu diperkirakan mencapai 10 km. Kalian bisa melihat kolom abu di Citra Satelit.



Abu menyebar di sekitar gunung…

