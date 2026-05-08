Έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία: Νεκροί και αγωνία για 20 ορειβάτες – Συγκλονίζουν τα βίντεο

Έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία | Χ/Weather Monitor
Έκρηξη του ηφαιστείου Dukono στην Ινδονησία, με τις έως τώρα πληροφορίες να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς, πέντε τραυματίες και 20 αγνοούμενους. 

Η έκρηξη του ηφαιστείου σημειώθηκε νωρίς σήμερα, Παρασκευή (08/05), το πρωί και είναι σε εξέλιξη αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση συνολικά 20 ορειβατών, που παραμένουν παγιδευμένοι στο όρος. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν χάσει τη ζωή τους τρία άτομα, οι δύο είναι ορειβάτες με καταγωγή από τη Σιγκαπούρη, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία. Ο τρίτος νεκρός είναι ένας ντόπιος.  

Μία στήλη ηφαιστειακής τέφρας εκτοξεύτηκε σε ύψος περίπου 10 χιλιομέτρων στον ουρανό, όπως ενημέρωσε η Υπηρεσία Ηφαιστείων της Ινδονησίας, θέτοντας σε συναγερμό τις τοπικές δυνάμεις. 

Οι Αρχές έχουν καλέσει τους πολίτες να μην κάνουν δραστηριότητες σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από τον κρατήρα και προειδοποιούν πως μπορεί να πέσουν και λασποβροχές

Το Dukono είναι ένα ιδιαιτέρως ενεργό ηφαίστειο

 

