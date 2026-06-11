Έκρηξη στο Στενό του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ λένε ότι επιτέθηκαν και σε τρίτο δεξαμενόπλοιο

Έκρηξη ακούστηκε σήμερα το απόγευμα ανοικτά των ακτών του Κόλπου, στο στρατηγικό στενό του Ορμούζ, αλλά η προέλευσή της δεν είναι προσώρας γνωστή, όπως μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

«Πριν από μερικά λεπτά, ακούστηκε έκρηξη στην περιοχή του Σιρίκ (νότια) από τη θάλασσα», ανέφερε δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης που βρίσκεται κοντά στην περιοχή, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες.

Στο μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι επιτέθηκε στη διάρκεια της νύχτας σε ένα τρίτο πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν την ώρα που προσπαθούσε να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο εν μέσω του αμερικανικού αποκλεισμού, λέγοντας ότι είναι το τρίτο εμπορικό πλοίο το οποίο έχει αχρηστευθεί από τις δυνάμεις των ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ενήργησε εναντίον του M/T Jalveer με σημαία Παλάου καθώς επιχειρούσε να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν μέσω του Κόλπου του Ομάν.

Ένα αεροσκάφος των ΗΠΑ εκτόξευσε δύο πυραύλους Hellfire στο μηχανοστάσιο του πλοίου αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε επανειλημμένα με οδηγίες από τις δυνάμεις των ΗΠΑ», ανέφερε η CENTCOM σε μια ανακοίνωση.