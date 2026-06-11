Ο Τραμπ «μέχρι τον λαιμό» στις αντιφάσεις: Νέες επιθέσεις, νέες αφορμές για το καθεστώς της Τεχεράνης

Παραδεχόμενως εμμέσως πλην σαφώς, πως ξεμένει από επιλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν, σε μία απέλπιδα προσπάθεια να πάρει το προβάδισμα στο διπλωματικό μέτωπο του πολέμου.

Οι τιμωρητικές επιθέσεις από μια πολύ ανώτερη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ θα αναγκάσουν την Τεχεράνη να συνθηκολογήσει. Αυτό θέλει, τουλάχιστον, να εννοήσει πως πιστεύει ο Τραμπ, σχολιάζει το CNN.

Διέταξε νέες επιθέσεις σε πολλαπλούς ιρανικούς στόχους την Τετάρτη, λίγες ώρες αφότου κατηγόρησε την Ισλαμική Δημοκρατία ότι «μας παρασύρει» και δεν κάνει συμφωνία. «Συνεχίζουν να μας θεωρούν κορόιδα», είπε.

Τραμπ και Ιράν: Ένα ζήτημα εικόνας

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εξήγησε ότι η Ουάσινγκτον στέλνει «σαφή σήματα» προς τους ηγέτες του Ιράν και ήλπιζε να «ενισχύσει» τη διπλωματική της θέση. «Αν χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με βόμβες, θα διαπραγματευτούμε με βόμβες», είπε.

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Η πλήρης έκταση της λίστας στόχων και οι ζημιές από τις νέες αεροπορικές επιδρομές δεν ήταν άμεσα σαφείς. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβείας εναντίον ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων επιτήρησης, συστημάτων επικοινωνιών και μέσων αεράμυνας.

Η πραγματικότητα όμως είχε αποφανθεί ήδη από την αυγή του πολέμου του μπλοκ ΗΠΑ-Ισραήλ κατά της Τεχεράνης. Τα πλήγματα κατά του «καθεστώτος» πληγώνουν τον ιρανικό λαό, ο ιρανικός λαός παίρνει όλο και πιο απόμακρη στάση τις αξιώσεις των ΗΠΑ να σταθεί «καταλύτης» για πραξικοπηματική αλλαγή καθεστώτος.

Παράλληλα, η ιεραρχική δομή της ιρανικής ηγεσίας, σε πολλές περιπτώσεις οικογενειοκρατική, αντικαθιστά ιστάμενους με άμεσα αντανακλαστικά, εκεί που άλλα καθεστώτα θα είχαν καταρρεύσει προ πολλού.

Η προσωπική διάσταση αυτό του συστήματος, διασφαλίζει επίσης πως οι αντικαταστάτες θα είναι ακόμα πιο ένθερμοι πολέμιοι. Αρκεί να παρατηρήσουμε τη μέγιστη ειρωνεία, του να δηλώνει ο Τραμπ στους Αμερικανούς πως θα ήταν «τιμή του» να συνομιλήσει με τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ δεν έχει κλείσει ούτε μισός χρόνος, από τότε που δολοφόνησε τον πατέρα του, μεταξύ άλλων μελών της οικογένειάς του, και λίγο έλειψε, τον ίδιο.

Τόσο που η εξωτερική πολιτική του Τραμπ έχει εγκαταλείψει πλήρως την προσπάθεια να πείσει πως θέλει το «καλό τους». Πλέον, οι λόγοι του περιστρέφονται γύρω από τον τυπικό του στρατιωτικό/πολιτικό μικρολαϊκό «ματσίσμο», όπου η διάκριση της αλήθειας από το ψέμα δεν έχει τόση σημασία, όσο το να συμβιβάζονται τα λεγόμενά του με μία «σκληρή γραμμή» που πείθει την αφελή εκλογική του βάση.

Τα στοιχεία των τελευταίων τριών μηνών υποδηλώνουν ότι η Ουάσινγκτον ενσταλάζει μεγαλύτερο πείσμα στους ηγέτες του Ιράν μόνο όταν εντείνει την στρατιωτική πίεση και ενισχύει την πεποίθηση στην Τεχεράνη ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να εγγυηθεί καμία τελική συμφωνία.

Με άλλα λόγια, το Ιράν θέλει ο κόσμος να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να βομβαρδιστεί και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ «μαριονέττα» του εαυτού του

Τουλάχιστον δύο φορές στο παρελθόν, ο Τραμπ έχει κάνει μια απόπειρα παράκαμψης της συνεχιζόμενης διπλωματίας: πριν από τις βομβαρδιστικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν πέρυσι, και ξανά όταν έχασε την υπομονή του με την αδιέξοδη διαδικασία στη Γενεύη στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν αυτός και το Ισραήλ ξεκίνησαν από κοινού τον πόλεμο.

Η επίθεση της Τετάρτης ακολούθησε μια προηγούμενη σειρά επιθέσεων εναντίον ιρανικών δυνάμεων την Τρίτη, σε απάντηση στην κατάρριψη ενός αμερικανικού ελικοπτέρου Apache από την Τεχεράνη.

«Υποθέτω ότι έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη. Ρεαλιστικά, ήταν υποχρεωμένος να το κάνει, επειδή η απραξία θα σήμαινε ότι η Τεχεράνη ασκέι πλήρη κυριαρχία στο Στενό του Ορμούζ. Κάτι που, ομολογουμένως, ισχύει ήδη, αλλά

Αλλά κάθε φορά που ο Τραμπ επιλέγει να χρησιμοποιήσει περισσότερη βία, αυξάνει τον κίνδυνο μια σύγκρουση που σιγοβράζει στα πρόθυρα της κλιμάκωσης να ξεφύγει από τον έλεγχό του.

Ο βουλευτής Τζιμ Χάιμς, κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε στην Έριν Μπερνέτ του CNN την Τετάρτη ότι το Ιράν διατηρεί την ικανότητα να καταστρέφει ενεργειακές υποδομές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Κατάρ σε αντίποινα και ότι θα μπορούσε επίσης να διατάξει τους συμμαχικούς αντάρτες Χούθι στην Υεμένη να κόψουν τις οδούς εξαγωγής πετρελαίου από την Ερυθρά Θάλασσα.

«Έχουν πολλά χαρτιά να παίξουν και όλα αυτά δείχνουν προς μία κατεύθυνση, η οποία είναι οι τιμές της βενζίνης να ανέβουν πολύ, πολύ ψηλά - πολύ υψηλότερες από ό,τι είναι τώρα - για τον αμερικανικό λαό», είπε ο Χάιμς.