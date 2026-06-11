Η δημοσιογράφος του CNN Κέιτλαν Κόλινς έχει βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Είναι μόλις πρόσφατη η μνήμη με τον ρεπουμπλικάνο να την επικρίνει γιατί δεν χαμογελάει ποτέ, λες και αυτό είναι απαραίτητο για να ασκήσει το επάγγελμά της.

Από τη θέση της συνεντευξιαζόμενης πλέον, απάντησε στο γιατί πιστεύει ότι ο Τραμπ μιλάει τόσο έντονα σε εκείνη κι άλλες γυναίκες συναδέλφους της.

«Δεν νομίζω ότι στον πρόεδρο αρέσουν οι δύσκολες ερωτήσεις, απ΄όποιον κι αν προέρχονται. Και έχει απειλήσει και πολλούς άνδρες συναδέλφους μου. Αλλά, πιστεύω πως σε αυτή του την θητεία ο κόσμος έχει αρχίσει να παρατηρεί τη διαφορά στις αντιδράσεις του όταν κάνουν τις ερωτήσεις γυναίκες όπως η Μέρι Μπρους ή η Νάνσι Κορντς».

Για την ίδια λοιπόν, δεν είναι ξεκάθαρα φυλετικός ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος αδυνατεί να συγκρατηθεί.

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Η 34χρονη δημοσιογράφος θυμήθηκε και το πώς ο Τραμπ φώναξε «πάψε γουρουνάκι», σε μία άνευ προηγουμένου χονδροφοβική επίθεση σε βάρος της Κάθριν Λούσι από το Bloomberg, όταν εκείνη τον ρώτησε για τη δημοσιοποίηση των αρχείων για τον Τζέφρι Επστάιν.

«Όλες είναι εξαίρετες ρεπόρτερ. Δεν χρειάζονται υπεράσπιση γιατί είναι υπέροχες» σημείωσε η Κόλινς.

Να σημειωθεί πως και η ίδια είχε δεχθεί το μένος του μεγιστάνα όταν αναφέρθηκε στην υπόθεση του παιδοβιαστή Επστάιν. «Όταν τον ρώτησα για τον Επστάιν στο Οβάλ Γραφείο, είπε: "Στα 10 χρόνια που καλύπτεις θέματα για μένα, δεν σε έχω δει ποτέ να γελάς". Ήταν περιτριγυρισμένος από βουλευτές και επιδείκνυε τα νέα του καπέλα πάνω στο γραφείο και εγώ σκεφτόμουν τι ερωτήσεις θέλω να κάνω αναφορικά με τον σεξουαλικό παραβάτη ο οποίος κατέστρεψε δεκάδες γυναίκες» σημείωσε.

«Νομίζω ότι πολύς κόσμος είναι δυσαρεστημένος με τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης Επστάιν και εκείνος δεν άκουγε καν τις ερωτήσεις» συμπλήρωσε.

Κατά την ίδια, ο τρόπος που παρουσιάζεται ο πρόεδρος μπροστά στις κάμερες είναι, εν μέρει, ένας ρόλος: «είναι άλλος μπροστά στις κάμερες» σχολίασε.

«Πάντα έπαιζε το παιχνίδι των μέσων ενημέρωσης. Συνήθιζε να υποδύεται κάποιον και να τηλεφωνεί και να μιλάει θετικά για τον εαυτό του. Νομίζω ότι η βάση του δεν συνειδητοποιεί πάντα ότι επιδιώκει επιβεβαίωση από τα ίδια mainstream μέσα ενημέρωσης που όλα κατακεραυνώνουν».