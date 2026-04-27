Έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο: Στο τραπέζι η ασφάλεια Τραμπ - Φόβος για την 250η Επέτειο της Αμερικής

Έκτακτη σύσκεψη θα λάβει χώρα την Δευτέρα (27/4) στον Λευκό Οίκο, μετά το περιστατικό με τη φερόμενη απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου που έθεσε ερωτηματικά για το προσωπικό ασφαλείας και τις μυστικές υπηρεσίες στο περιβάλλον Τραμπ.

Συγκεκριμένα, η αρχηγός του προσωπικού, Σούζι Γουάιλς, συγκάλεσε συνάντηση με την ομάδα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας προκειμένου να μιλήσουν για το πρωτόκολλο ασφαλείας.

«Στη συνάντηση θα συζητήθούν οι διαδικασίες που λειτούργησαν για να σταματήσει η απόπειρα του Σαββάτου, ενώ παράλληλα θα διερευνηθούν πρόσθετες επιλογές για να διασφαλιστεί ότι όλα τα σχετικά μέρη κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουν τις πολλές σημαντικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για τον Πρόεδρο Τραμπ τους επόμενους μήνες, καθώς ετοιμάζεται να γιορτάσει την επέτειο των 250 χρόνων από την επέτειο της Αμερικής», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Politico.

Ο ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι τόσο ο πρόεδρος όσο και ο Λευκός Οίκος υποστηρίζουν την ηγεσία της Μυστικής Υπηρεσίας, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι «πιστεύει ότι έκαναν εξαιρετική δουλειά εξουδετερώνοντας τον δράστη και μεταφέροντας τον Πρόεδρο, την Πρώτη Κυρία, τον Αντιπρόεδρο και το Υπουργικό Συμβούλιο σε ασφαλές μέρος».



