Έκθεση καταδίκη της Greenpeace για τον πόλεμο στο Ιράν: Οι πετρελαϊκές πλουτίζουν, τα νοικοκυριά πεινάνε

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ωθεί τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κάτι που ως αποτέλεσμα αποφέρει μεγάλα έκτακτα κέρδη στον κλάδο των ορυκτών καυσίμων και επαναλαμβάνει ένα μοτίβο που είχαμε ξαναδεί όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, παρατηρεί η Greenpeace.

Για παράδειγμα, η Shell κατέγραψε κέρδη 6,9 δισ. δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο του 2026, υπερδιπλασιάζοντας τα κέρδη του προηγούμενου τριμήνου, σύμφωνα με την αποκαλυπτική έκθεση της Greenpeace.

Συνολικά, οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες ορυκτών καυσίμων της Ευρώπης (Shell, TotalEnergies, BP και Equinor), ανέφεραν περισσότερα από 18 δισεκατομμύρια δολάρια προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους για το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 80% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Greenpeace: Πλουτίζουν στις πλάτες μας, και τα μοιράζονται μεταξύ τους

Φυσικά, προχώρησαν αμέσως στην ανταμοιβή των μετόχων: η TotalEnergies αύξησε το μέρισμά της κατά 5,9% και διπλασίασε τις επαναγορές μετοχών, ενώ η Shell ανακοίνωσε αύξηση μερίσματος 5% παράλληλα με επαναγορά μετοχών ύψους τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Διαβάστε ακόμα: Υποσημειώσεις από την ιστορική συνάντηση Κίνας - ΗΠΑ: Ένας Τραμπ «ικέτης» στην αυλή του Σι Τζινπίνγκ

Η Rebecca Newsom, Global Political Lead της διεθνούς Greenpeace, δήλωσε: “Κάθε φορά που ξεσπά μια κρίση, το κόστος για την ενέργεια, τα τρόφιμα, τις μεταφορές και τα ενοίκια επιβαρύνει τους απλούς πολίτες και τις οικογένειες.

Εντωμεταξύ, οι ίδιες εταιρείες που δημιούργησαν την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα αναφέρουν υψηλότερα κέρδη και ανταμείβουν τους μετόχους και τους διευθύνοντες συμβούλους τους.

Το σύστημα είναι προβληματικό, αλλά έτσι έχει σχεδιαστεί και έτσι θα συνεχίσει να λειτουργεί, μέχρι οι κυβερνήσεις να αποφασίσουν ότι η προστασία των ανθρώπων έχει μεγαλύτερη σημασία από την προστασία των κερδών των πετρελαϊκών εταιρειών”.

Όπως τονίζει ακόμα, "Οι λύσεις υπάρχουν. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι οι κυβερνήσεις να σταματήσουν να αφήνουν τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων να τη γλιτώνουν και να αρχίσουν να αυξάνουν μόνιμα τους φόρους επί των κερδών τους, ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας που προστατεύουν τους ανθρώπους και μειώνουν τους λογαριασμούς”.

Η Greenpeace καλεί τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν νέους μόνιμους φόρους επί των κερδών από το πετρέλαιο και το αέριο – οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε όλα τα κέρδη, όχι μόνο στα έκτακτα – και να υποστηρίξουν την επιβολή ενός παγκόσμιου φόρου επί των κερδών σε όλες τις ρυπογόνες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη φορολογία, με δεσμευτικούς κανόνες που θα αποτρέπουν τη μεταφορά κερδών σε φορολογικούς παραδείσους.

Τα έσοδα πρέπει να στηρίξουν τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξανόμενα έξοδα, να χρηματοδοτήσουν έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να στηρίξουν τις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή σε όλο τον κόσμο.

Καλεί επίσης την ελληνική κυβέρνηση για άλλη μία φορά να βάλει τέλος στα σχέδια επέκτασης έργων και υποδομών ορυκτού αερίου στη χώρα, είτε αυτά αφορούν εξορύξεις στα ελληνικά ύδατα είτε εγκαταστάσεις υγροποιημένου αερίου είτε αγωγούς, και να στραφεί στη βιώσιμη και δίκαιη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, την αποθήκευση ενέργειας και την εξοικονόμηση.