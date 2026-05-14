Αν είχαμε να κρίνουμε μόνο από το ΑΕΠ ή τους δείκτες απασχόλησης, η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα θα μας φαινόταν μία ισομερής διαπραγμάτευση για ένα ζήτημα που αγγίζει και τις δύο χώρες, ήτοι το «πεισματάρικο» Ιράν.

Πίσω όμως από τα «αναβολιασμένα» νούμερα της αμερικανικής οικονομίας, κοχλάζει μία εκλογική βάση μικρών-μικρομεσαίων, που βλέπει το βιοτικό της επίπεδο να καταρκρημνίζεται, και πιο σημαντικά, παύει να κοροϊδεύει τον εαυτό της πως ο Τραμπ θα φέρει καλύτερες μέρες.

Αν ορίσουμε έτσι ως μέρη της σύγκρισης το ξεκίνημα και το τωρινό status του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ο Τραμπ μοιάζει περισσότερο ως «ικέτης», που παρακαλά τον πλέον «σύντροφο» Σι Τζινπίνγκ να επέμβει για να επιλυθεί η οικονομικά και πολιτικά κοστοβόρος «απόβασή» του στα Στενά του Ορμούζ.

Η εξέγερση που περιμένει τον Τραμπ

Η καταναλωτική δυναμική στις ΗΠΑ βρισκόταν ήδη κοντά σε ιστορικά χαμηλά πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Την περασμένη εβδομάδα, τα άγγιξε με το παραπάνω, με βάση δεδομένα που χρονολογούνται από το 1950 - καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου συνέχισαν να αυξάνονται.

Οι Αμερικανοί καταναλωτές δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί στις τεράστιες αυξήσεις τιμών από την πληθωριστική κρίση του 2022. Εν τω μεταξύ, η αγορά κατοικίας έχει παγώσει εδώ και χρόνια, αποκλείοντας την πρόσβαση στη μηχανή πλούτου της Αμερικής για τους υποψήφιους αγοραστές.

Οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης, όπως η παιδική μέριμνα, τα είδη παντοπωλείου, η εκπαίδευση, η ηλεκτρική ενέργεια και η φαρμακευτική περίθαλψη, αυξήθηκαν ταχύτερα από τον συνολικό πληθωρισμό αυτή τη δεκαετία, σχολιάζει το CNN.

Η προσθήκη ενός σοκ στην τιμή του φυσικού αερίου έχει επιδεινώσει τη βαθιά αβεβαιότητα των Αμερικανών για την οικονομία και έχει ωθήσει τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ στο χαμηλότερο σημείο και των δύο θητειών του.

Ο Τραμπ χωρίς φίλους

Ακόλουθα των παραπάνω, η μαζική δυσαρέσκεια καταδικάζει τα ποσοστά του Τραμπ στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι αναζητούν στρατηγικές επαναδιαπραγμάτευσης με το αμερικανικό κοινό.

Και σε αυτό βρίσκουν πρώτα «τοίχο» στον ίδιο τον πρόεδρο, ο οποίος προχθές μόλις, πριν αναχωρήσει για την Κίνα, δήλωσε πως επί του παρόντως «δεν σκέφτεται καθόλου τα οικονομικά των Αμερικανών, αλλά μόνο τα πυρηνικά του Ιράν».

«Ο Σι γνωρίζει πολύ καλά το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει πολύ μικρή επιρροή», δήλωσε ο Στιβ Χ. Χάνκε, καθηγητής εφαρμοσμένης οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, ο οποίος υπηρέτησε στο Συμβούλιο Οικονομικών Συμβούλων του πρώην Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν. «Ο Σι γνωρίζει ότι η απειλητική ρητορική του Τραμπ και η επιβολή κυρώσεων και δασμών δεν είναι καλή επιλογή για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους».

Ο Τραμπ σχεδόν σίγουρα θα ζητήσει από τον Σι βοήθεια για να ασκήσει πιέσεις στο Ιράν, να αυξήσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και να αυξήσει τις αγορές αμερικανικών προϊόντων - όλα αυτά απειλώντας παράλληλα να αυξήσει τους δασμούς στην Κίνα.

Για τον ίδιο λόγο, ο Τραμπ έχει αντισταθεί στην επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν, παρά τις παρατεταμένες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και το κλειστό Στενό του Ορμούζ που απειλεί με ακόμη υψηλότερες τιμές ενέργειας. Γνωρίζει ότι ο πόλεμος δεν έχει καλό αντίκτυπο στην εγχώρια αγορά και ότι περισσότεροι βομβαρδισμοί επιδεινώνουν τις πιθανότητές του να βγει από την καταστροφική σύγκρουση.

Ο πλανητάρχης «πέθανε», ζήτω ο πλανητάρχης

Εν τω μεταξύ, ο Σι Τζινπίνγκ έχει ασκήσει ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες - ιδίως περιορίζοντας τις εξαγωγές σπάνιων γαιών που η κυβέρνηση Τραμπ θα χρειαστεί για την ανασύσταση των αποθεμάτων όπλων μετά τον πόλεμο του Ιράν.

Ο Σι και ανώτεροι Κινέζοι αξιωματούχοι θεωρούν τις σπάνιες γαίες κρίσιμες για την ικανότητά τους να αντιδράσουν σε τυχόν νέες απαιτήσεις των ΗΠΑ, σημείωσε ο Πολ Τριόλο, ειδικός σε θέματα Κίνας και τεχνολογίας στην εταιρεία συμβούλων Albright Stonebridge.

Η Κίνα έχει αναπτύξει το οπλοστάσιό της κόντρα σε αμερικανικά αντίμετρα τα τελευταία χρόνια. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δημοσίευσε έναν νόμο του 2021 - που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν - για να εμποδίσει τους Κινέζους πολίτες και τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

«Η Κίνα είναι σχετικά σίγουρη για τη θέση της ακόμη και αν οι συνομιλίες αποτύχουν», δήλωσε ο Τζο Μάζουρ, ανώτερος αναλυτής στην εταιρεία συμβούλων Trivium China, επισημαίνοντας το «εξαιρετικά αποτελεσματικό» εγχειρίδιο στρατηγικής του Πεκίνου από πέρυσι, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων δασμών.