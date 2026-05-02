Τι θα κοστίσει στις ΗΠΑ το «γινάτι» του Τραμπ; Ειδικοί απαντούν για την απομάκρυνση δυνάμεων από τη Γερμανία

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως στοχεύουν στην απομάκρυνση συνολικά 5.000 Αμερικανικών στρατιωτών από γερμανικό έδαφος, ωστόσο, όπως γράφει το Politico, το κόστος για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι σημαντικότατο.

Πλην του χρηματικού κόστους μίας τέτοιας κίνησης, που υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια, πλήττεται και η δύναμη ισχύος που θέλει να προβάλει η Αμερική από την παρουσία της εντός Ευρώπης και ειδικά στη Γερμανία, μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της ηπείρου.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε μία Γερμανίδα φιλελεύθερη βουλευτής, πλην του σχεδιασμού και του σημαντικού κόστους, «οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίζονται σε αυτήν την τοποθεσία, ιδίως όσον αφορά τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή».

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ καθώς δεν τον βοήθησαν - όπως πιστεύει - στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά και γενικότερα στην αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Υπήρχαν εδώ και μεγάλο διάστημα πληροφορίες αναφορικά με τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου να τιμωρήσει τους συμμάχους, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που υλοποιήθηκε μία εξ αυτών.

«Αν εξετάσουν πού θα μπορούσαν να έχουν την καλύτερη χρήση των βάσεων τους στην Ευρώπη... δεν νομίζω ότι είναι παράλογο», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, πριν τις ανακοινώσεις. «Αν είναι εκδικητική επιθυμία να τιμωρηθούν οι συμμάχοι... τότε δεν θα ήταν σοφό» έκρινε ο ίδιος.

Επικίνδυνο μήνυμα στον Πούτιν

Η επικείμενη αποδυνάμωση των νατοϊκών δυνάμεων επί ευρωπαϊκού εδάφους, ενδέχεται να υπονομεύσει την άμυνα της Ευρώπης έναντι της Ρωσίας σε μια εποχή, μάλιστα, που εκφράζονται φόβοι πως η Μόσχα σχεδιάζει επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα - εντός της δεκαετίας.

«Θα... αποδυνάμωνε την αποτρεπτική στάση του ΝΑΤΟ, καθώς θα σηματοδοτούσε στον (σ.σ. Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ) Πούτιν ότι οι Αμερικανοί νοιάζονται λιγότερο κάθε μέρα, ότι η Ευρώπη είναι ολοένα και πιο εκτεθειμένη» επεσήμανε η Γκέρλιντε Νίχους, ειδική σε θέματα ασφαλείας και πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Το κόστος της απόφασης των ΗΠΑ

Και παρά τα όσα σχεδιάζουν οι ΗΠΑ, η απομάκρυνση των δυνάμεών τους δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Περίπου 36.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, περίπου το ήμισυ της συνολικής στρατιωτικής παρουσίας της Ουάσιγκτον στην Ευρώπη.

Η χώρα φιλοξενεί δεκάδες αμερικανικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων αμερικανικών διοικήσεων για την Ευρώπη και την Αφρική, και διαθέτει, επίσης, κρίσιμα στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών βομβών B-61.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ διέταξε την απόσυρση 12.000 αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, αλλά δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ο Τζο Μπάιντεν.

Θεωρητικά, «δεν υπάρχουν σημαντικά νομικά ή πολιτικά εμπόδια» που να τον σταματούν, δήλωσε η Τζένιφερ Κάβανο, διευθύντρια στρατιωτικής ανάλυσης στο think tank Defense Priorities, δεδομένης της «πολύ περιορισμένης επιρροής» που έχει το Κογκρέσο των ΗΠΑ σε στρατιωτικά θέματα.

Ένας νόμος του 2025 αποτελεί το μόνο τροχοπέδη. Ειδικότερα, αναφέρει πως οι ΗΠΑ δεν μπορούν να έχουν λιγότερους από 76.000 στρατιώτες στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι είναι 85.000, άρα οι 9.000 εξ αυτών θα μπορούσαν, θεωρητικά, να φύγουν χωρίς κάποιο νομικό κόλλημα.

Η διαδικασία, αυτή, ωστόσο θα έπαιρνε τουλάχιστον 4 χρόνια και θα κόστιζε «εκατοντάδες δισεκατομμύρια» δολάρια, αν ληφθούν υπόψη και οι έμμεσες δαπάνες, δήλωσε ο απόστρατος στρατηγός Μαρκ Χέρτλινγκ, πρώην διοικητής του Αμερικανικού Στρατού Ευρώπης, ο οποίος βοήθησε στη διαχείριση σημαντικής αποχώρησης αμερικανικών δυνάμεων μεταξύ 2003 και 2011.

Και σε αυτό δεν λογίζονται και ευρύτερα θέματα, όπως η μετακίνηση και των οικογενειών των στρατιωτικών, η απόλυση ντόπιων εργαζομένων, αλλά και το κλείσιμο μονάδων υγείας, που είχαν στηθεί στις βάσεις.

Πλήγμα και για την επιχείρηση στο Ιράν

Μια ταχεία αποχώρηση θα ήταν επίσης «εξαιρετικά επιζήμια» για την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν, πρόσθεσε ο ίδιος, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν βάσεις.

Η Κλαούντια Μέιτζορ, ανώτερη αντιπρόεδρος για τη διατλαντική ασφάλεια στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ, αναφέρθηκε και στα απολύτως βασικά προβλήματα, όπως τη στέγαση των στρατιωτικών. «Πού θα πήγαιναν; Χρειάζεστε υποδομές, χρειάζεστε βάσεις, χρειάζεστε στέγαση» τόνισε, επισημαίνοντας πως δεν έχουν όλοι σπίτι.

Σημειώνεται πως η πρώτη αντίδραση της Γερμανίας στις ανακοινώσεις ήρθε μέσω του υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος έκρινε την ανακοίνωση ως «αναμενόμενη».

«Η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεργαζόμαστε στενά με τους Αμερικανούς στο Ράμσταϊν, στο Γκράφενβερ, στη Φρανκφούρτη και αλλού, για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, για την Ουκρανία και για την κοινή αποτροπή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνουν επίσης άλλες στρατιωτικές λειτουργίες εδώ, π.χ. για τα συμφέροντά τους στην πολιτική ασφαλείας στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή» δήλωσε ο ίδιος και τόνισε πως πρέπει η Ευρώπη να σταθεί περισσότερα στα πόδια της αμυντικά.