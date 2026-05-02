Η «ανατομία» των δασμών του Τραμπ στα Ευρωπαϊκά οχήματα: Οι κατασκευαστές που εισπράττουν τη μήνη του

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξέθαψε την Παρασκευή (01/05) εκ νέου το «τσεκούρι» του οικονομικού πολέμου, απειλώντας με δασμό 25% τα οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την ΕΕ «την επόμενη εβδομάδα».

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» με το νέο αυτό μέτρο και κατηγόρησε την ΕΕ ότι «δεν συμμορφώνεται με την εμπορική συμφωνία» που υπέγραψε με τις ΗΠΑ το καλοκαίρι.

Στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου μπήκαν τόσο τα αυτοκίνητα όσο και τα βαρέα οχήματα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποιες κατηγορίες αφορά το μέτρο.

Τραμπ: Η ανατομία των δασμών

«Είναι πλήρως κατανοητό και συμφωνημένο ότι, αν κατασκευάζουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια που βρίσκονται στις ΗΠΑ, δεν θα επιβάλλονται δασμοί», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε λίγες ημέρες μετά τη διαμάχη του Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Λίγες ώρες μετά την ανάρτησή του στο Truth Social, στη διάρκεια εκδήλωσης στη Φλόριντα, ο Τραμπ σχολίασε ότι είχε «ενημερώσει την πολύ όμορφη χώρα της Γερμανίας» για την απόφασή του, κατηγορώντας τις εταιρείες Mercedes και BMW ότι «εξαπατούσαν» τους Αμερικανούς «για χρόνια».

Η Γερμανία, μια χώρα με τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως, εξήγαγε περίπου 450.000 οχήματα στις ΗΠΑ προτού ο Τραμπ επιστρέψει στην εξουσία, σύμφωνα με την κύρια ομοσπονδία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA)

Τραμπ: Ένα παλιό «βέλος» στη φαρέτρα του

Ο Ρεπουμπλικάνος χρησιμοποιεί τους δασμούς κατά κόρον ως βασικό εργαλείο της οικονομικής και διπλωματικής του πολιτικής.

Έχει επιβάλει δασμούς σε διάφορους τομείς (ιδίως στα αυτοκίνητα και τον χάλυβα) και προσπαθεί να διατηρήσει σε ισχύ τους δασμούς που έχει ανακοινώσει σχεδόν σε όλα τα εισαγόμενα στις ΗΠΑ προϊόντα, παρά την πρόσφατη, αντίθετη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Έπειτα από διαμάχες μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, κατέληξαν σε συμφωνία τον Ιούλιο του 2025, που περιορίζει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο 15% (αντί για 25%). Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα κατάφεραν ίδια μείωση.

Σε αντάλλαγμα η ΕΕ πρέπει να ακυρώσει τους περισσότερους δασμούς που επιβάλλει στα αμερικανικά προϊόντα που εισάγει. Όμως η διαδικασία επικύρωσης αυτής της συμφωνίας δεν έχει ολοκληρωθεί από το μπλοκ.

Σύμφωνα με τη Γουέντι Κάτλερ, πρώην υψηλόβαθμη αξιωματούχο των ΗΠΑ που έχει συμμετάσχει σε εμπορικές διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ «έχει ξεκάθαρα χάσει την υπομονή του». «Ελπίζει να ασκήσει πίεση στις Βρυξέλλες ώστε να επιταχυνθούν οι εσωτερικές διαδικασίες», πρόσθεσε.

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ουάσινγκτον σχολίασε στο AFP ότι «εφαρμόζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε» προς την Ουάσινγκτον «σύμφωνα με τις συνήθεις νομοθετικές πρακτικές, ενημερώνοντας πλήρως την κυβέρνηση των ΗΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».