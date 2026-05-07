Ένα «βάρος» έφυγε από τον Νικολά Σαρκοζί: Του αφαιρέθηκε το βραχιολάκι επιτήρησης

Επί τέλους «ξαλάφρωσε» λίγο ο καταδικασμένος για οικονομικά εγκλήματα Νικολά Σαρκοζί, αφού πέτυχε προσαρμογή της εξάμηνης ποινής φυλάκισής του για την υπόθεση Bygmalion.

Για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας, στην οποία ηττήθηκε το 2012, η νέα δικαστική απόφαση του επιτρέπει να βγάλει το ηλεκτρονικό βραχιόλι επιτήρησης, σύμφωνα με δικαστική πηγή, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε απόφαση που εκδόθηκε την Τρίτη και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την Πέμπτη (7/5), ένας δικαστής επιβολής ποινών στο Δικαστήριο του Παρισιού ενέκρινε αίτημα του πρώην Γάλλου προέδρου, για «υπό όρους αποφυλάκιση», παρά το γεγονός ότι δεν ήταν κρατούμενος με την αυστηρή έννοια.

Νικολά Σαρκοζί: Φυλακή ανάλογα...τα κέφια

Ο πρώην πρόεδρος, από το 2007 έως το 2012, υπέστη για πρώτη φορά ήττα τον Μάρτιο, όταν το Σωφρονιστικό Δικαστήριο αρνήθηκε να συγχωνεύσει αυτήν την ποινή με αυτήν στην υπόθεση Βισμούθιο.

Καταδικασμένος και στις δύο περιπτώσεις, ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε να φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι στην υπόθεση Βισμούθιο από τις 7 Φεβρουαρίου έως τις 12 Μαΐου 2025.

Έχει ήδη ζητήσει και λάβει υπό όρους αποφυλάκιση αφού έχει εκτίσει το ήμισυ της ποινής του.

Στην υπόθεση Bygmalion, ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2024 από το Εφετείο του Παρισιού σε φυλάκιση ενός έτους, εκ των οποίων έξι μήνες, για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας, στην οποία ηττήθηκε το 2012.

Η καταδίκη αυτή κατέστη οριστική στις 26 Νοεμβρίου 2025, με την απόρριψη της έφεσης που άσκησε στο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Η ποινή της έφεσης – στην οποία το Δικαστήριο διέταξε τη χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού και καθεστώς ημι-ελευθερίας στο μέρος της φυλάκισης – ήταν μικρότερη από την ποινή φυλάκισης ενός έτους στην οποία καταδικάστηκε πρωτοδίκως, το 2021.

Αυτή η υπόθεση έγινε η δεύτερη αναφορά στο ποινικό μητρώο του Νικολά Σαρκοζί, μετά την καταδίκη του σε τρία χρόνια φυλάκισης, ένα εκ των οποίων ήταν η χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού σε σχέση με διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών – που ονομάζεται Βισμούθιο -, μια τελεσίδικη ποινή τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο Νικολά Σαρκοζί εμφανίζεται επίσης, από τις 16 Μαρτίου, στο Εφετείο του Παρισιού, στην υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της νικηφόρας προεδρικής του εκστρατείας από τη Λιβύη το 2007.

Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης πρωτοδίκως, σε σχέση με την ένωση εγκληματιών και έχει εκτίσει περίπου τρεις εβδομάδες υπό κράτηση.