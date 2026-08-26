Ένας αστυνομικός, 300 αγνοούμενοι: Κάτι «σκοτεινό» κρύβεται στο νησί Jeju της Νότιας Κορέας

Ο δημοφιλής νοτιοκορεατικός προορισμός διακοπών, το νησί Jeju, έχει γίνει το επίκεντρο μιας ανησυχητικής έρευνας, αφού τέσσερις αγνοούμενοι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε τρεις ημέρες.

Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν στη σύλληψη ενός αστυνομικού, για το πρόωρο κλείσιμο πολλαπλών υποθέσεων αγνοουμένων στο νησί, μία υπόθεση που σχολίασε δημόσια ακόμα και ο πρόεδρος της χώρας.

Το σώμα της 37χρονης Τζανγκ Μι Ραν βρέθηκε τη Δευτέρα, περίπου 104 ημέρες αφότου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της.

300 εξαφανίσεις στο νησί Jeju

Ένας άνδρας περίπου 60 ετών βρέθηκε νεκρός το Σάββατο, 50 ημέρες αφότου υποβλήθηκε αναφορά αγνοουμένου στην τοπική αστυνομία και ένας άλλος, περίπου 70 ετών, βρέθηκε από ένα άτομο που ψαρεύε.

Το τέταρτο, άγνωστο προς το παρόν πτώμα, βρέθηκε κοντά σε μια κοιλάδα στο Aewol-eup, στην πόλη του Jeju, τη Δευτέρα.

Και οι τέσσερις είχαν προηγουμένως δηλωθεί ως αγνοούμενοι και βρέθηκαν νεκροί σε μονοπάτια πεζοπορίας και κατοικημένες περιοχές.

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Οι έρευνες για τους θανάτους οδήγησαν στη σύλληψη ενός 35χρονου αστυνομικού, με το επώνυμο Μπου, την Τρίτη ως ύποπτου για παράβαση καθήκοντος, πλαστογράφηση επίσημων ηλεκτρονικών αρχείων και παρεμπόδιση επίσημων καθηκόντων, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο Μπου αρνείται τους ισχυρισμούς και ισχυρίζεται ότι είχε επικοινωνήσει με τον Τζανγκ και τον άνδρα περίπου 60 ετών πριν κλείσει τις υποθέσεις, ισχυρισμοί για τους οποίους η αστυνομία δεν μπόρεσε να βρει αρχεία.

Η αστυνομία εξετάζει τώρα και τις 298 υποθέσεις αγνοουμένων που χειρίστηκε ο Μπου, με 10 να εξετάζονται για πιθανή ακατάλληλη περάτωση.

Τέσσερις ακόμη ανώτεροι αξιωματικοί στο αστυνομικό τμήμα Jeju Seobu τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ η Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία διεξάγει εσωτερική έρευνα για να διαπιστώσει εάν επέβλεπαν σωστά τον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων.

Τι κρύβει το Jeju

Με τόσους πολλούς αγνοούμενους και την «ομοβροντία» θανάτων, ο φόβος ότι κάποιος αταυτοποίητος κατά συρροή δολοφόνος μπορεί να κρύβεται στο νησί μεγεθύνεται, ενώ δεν υπάρχει μέχρι τώρα ένδειξη πως ο αξιωματικός Μπου έχει βλάψει άμεσα κάποιον από τους αγνοούμενους.

Το BBC αναφέρει ότι η Τζανγκ Μι Ραν πιστεύεται ότι αυτοκτόνησε, καθώς βρέθηκε σε ένα αγρόκτημα με φοίνικες περίπου 500 μέτρα από το σημείο όπου διέμενε.

Τα ποσοστά αυτοκτονιών στη Νότια Κορέα είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο, με τα βίαια εγκλήματα να είναι σπάνια.

Ωστόσο, αυτό δεν έχει σταματήσει δεκάδες ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μοιράζονται ότι έχουν ακυρώσει τα προγραμματισμένα ταξίδια τους στο νησί λόγω φόβων για την ασφάλειά τους.

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Ένας χρήστης έγραψε στο X : «Προσωπικά, ακύρωσα το ταξίδι μου στο νησί Τζέτζου τον επόμενο μήνα λόγω ανησυχιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Ακυρώνουμε το τριήμερο ταξίδι μας στο Jeju τον Σεπτέμβριο, γιατί πραγματικά, τι στο καλό γίνεται εκεί;»

Άλλοι έχουν επίσης μοιραστεί ανατριχιαστικές εμπειρίες που βίωσαν κατά την επίσκεψή τους στο Jeju, κατά το LADBible.

Μία αφήγηση ισχυρίστηκε ότι έτρωγε σε ένα εστιατόριο κοντά στο κατάλυμά του και ο ιδιοκτήτης επέμεινε να τους πάει πίσω με το αυτοκίνητο, αν και είπε ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να περπατήσουν για τη μικρή απόσταση.

Έγραφε: «Τελικά, μπήκαμε μέσα και ενώ μας οδηγούσε πίσω, είπε ότι δεν υπάρχουν πια πολλοί άνθρωποι εδώ τριγύρω, ότι έχουν γίνει πολλές δολοφονίες και εξαφανίσεις. Αλλά όλοι απλώς σιωπούν για όλα αυτά».

«Στη συνέχεια, είπε ότι οι αγνοούμενοι είναι όλοι τουρίστες. Οι τουρίστες ξεχωρίζουν τόσο, οπότε φαίνεται σαν να γίνονται στόχος γι' αυτόν τον λόγο. Μας προειδοποιούσε συνεχώς, όσο κοντά κι αν ήταν το κατάλυμα, να παίρνουμε πάντα ταξί και μας άφησε ακριβώς μπροστά στο δωμάτιό μας πριν φύγει».

Η δημαρχία του νησιού εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους ανθρώπους να «απέχουν από τη διάδοση περιεχομένου που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια του Τζέτζου».