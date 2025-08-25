Εντοπίστηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Halit Yukay σε βάθος 68 μέτρων - Αγνοούνταν 19 μέρες

Εντοπίστηκε εχθές (24/08) η σορός του μεγάλο Τούρκου επιχειρηματία, συνιδρυτή της Mazu Yachts, Halit Yukay, στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Αυτό συνέβη μετά από 19 ημέρες αναζήτησης και διάσωσης, αφού η οικογένεια του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του νωρίτερα αυτό το μήνα.

Τα συντρίμμια του γιοτ του, Graywolf, ανακαλύφθηκαν λίγο μετά.

Σε γραπτή δήλωση, το Γραφείο του Κυβερνήτη του Balıkesir επιβεβαίωσε: «Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων αναζήτησης που διεξήχθησαν από την Διοίκηση της Ακτοφυλακής, τη Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικών Υπηρεσιών και τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας των Ακτών, στις 23 Αυγούστου περίπου στις 7.00 μ.μ., εντοπίστηκε ένα πτώμα που πιστεύεται ότι είναι του θύματος Halit Yukay».

Συνέχισε: «Χρησιμοποιώντας πλευρικό σόναρ και συσκευές ROV από τον εξοπλισμό των δυτών, [το πτώμα] εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στον βυθό κοντά στον πιθανό τόπο της σύγκρουσης.

Οι προσπάθειες για την ανάσυρση του πτώματος του θύματος συνεχίζονται».

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο Yukay βρισκόταν καθ' οδόν από τη Γιαλόβα της Τουρκίας προς το ελληνικό νησί της Μυκόνου. Οι αρχές εξακολουθούν να διερευνούν τις καταγγελίες ότι το γιοτ του συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο Arel 7, ενώ ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη στις 10 Αυγούστου.

Halit Yukay: Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας

Ο Yukay ήταν μια σεβαστή προσωπικότητα και καλός φίλος πολλών ανθρώπων στον κλάδο της ναυτιλίας. Η ναυπηγική του εταιρεία Mazu Yachts, που ιδρύθηκε το 2011, γρήγορα απέκτησε φήμη για την κατασκευή αξιόπλοων και οικονομικών σκαφών συνοδείας, ενώ αργότερα κατάφερε να κατακτήσει τη δική της θέση στον κλάδο των ημι-προσαρμοσμένων σκαφών αναψυχής.

Ο Τούρκος κατασκευαστής έχει κατασκευάσει αρκετές σειρές γιοτ τα τελευταία χρόνια, από το Mazu 82 μήκους 24,9 μέτρων έως το ναυαρχίδα του, το 132 DS μήκους 40,2 μέτρων. Πολλές διακρίσεις ακολούθησαν την είσοδο της Mazu Yachts στην κατηγορία των σκαφών άνω των 24 μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του Waterlily μήκους 28,5 μέτρων, το οποίο ήταν φιναλίστ στα βραβεία BOAT International Design & Innovation Awards 2024.

Πηγή: boatinternational.com