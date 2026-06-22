Έπεσε η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ - Δείτε LIVE τις δηλώσεις μπροστά από την Ντάουνινγκ Στριτ

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, προβάινοντας σε σχετικές δηλώσεις έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ, μετά τις πιέσεις που δέχτηκε από το Εργατικό Κόμμα να παραχωρήσει τη θέση του.

Όπως έχει ενημερώσει ήδη ο απερχόμενος πρωθυπουργός, ενημέρωσε σχετικά σήμερα το πρωί και τον βασιλιά Κάρολο. «Κληρονόμησα ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο», δήλωσε νωρίτερα σήμερα και πρόσθεσε: «Αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος. Γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο.

Το ερώτημα είναι εάν εγώ είμαι κατάλληλος να οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές», σημείωσε, με τη δημόσια ανακοίνωση της παραίτησης να αναμένεται από στιγμή σε στιγμή..

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Άντι Μπέρναμ: Το «φαβορί» για την καρέκλα του Στάρμερ

Ο Άντι Μπέρναμ κέρδισε προ ημερών μία από τις πιο σημαίνουσες επαναληπτικές εκλογές στην πολιτική ιστορία της Βρετανίας. Η νίκη του ανοίγει τον δρόμο για να εισέλθει στο κοινοβούλιο ως βουλευτής των Εργατικών και να προκαλέσει τον Κιρ Στάρμερ για την πρωθυπουργία.

Περίπου 70.000 ψηφοφόροι στη μεταβιομηχανική βορειοδυτική Αγγλία εξέλεξαν τον χαρισματικό πολιτικό των για να τους εκπροσωπήσει στο Λονδίνο, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα.

Ο Μπέρναμ πιστεύει ότι έχει τη συνταγή για να αναζωογονήσει το Εργατικό Κόμμα, τη βρετανική πολιτική σκηνή και, κατά συνέπεια, το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η συνταγή έχει δύο κύρια συστατικά: την ελπίδα και την τοπικότητα.

Ο Στάρμερ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»

Αλλά πρώτα, ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ και γιατί η εκλογή του σε μια εκλογική περιφέρεια στο Λάνκασαϊρ έχει τόσο μεγάλη σημασία για το μέλλον της βρετανικής πολιτικής;

Όπως σχολιάζει το The Conversation, η θέση του Μπέρναμ πριν από την εκλογή του στο κοινοβούλιο ήταν ως δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ. Η θητεία του ως δημάρχου των Εργατικών σε αυτή τη σημαντική πόλη έδωσε παρηγοριά σε πολλούς υποστηρικτές των Εργατικών κατά τη διάρκεια των χρόνων της Συντηρητικής διακυβέρνησης - και κατά τη διάρκεια της παραπαίουσας ηγεσίας του Στάρμερ.

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Για κάποιους, ο Μπέρναμ είναι ο λεγόμενος «Βασιλιάς του Βορρά». Αυτό το παρατσούκλι προήλθε από την κεντρική του παρουσία στα πολιτικά πράγματα της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Υπό αυτή την έννοια, ήταν πάντα διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών. Ο Στάρμερ το γνώριζε κι αυτός, και έτσι απαγόρευσε στον Μπέρναμ να θέσει υποψηφιότητα σε ενδιάμεσες εκλογές τον Μάρτιο.

Η κακή απόδοση των Εργατικών στις τοπικές εκλογές στην Αγγλία τον Μάιο, καθώς και στη Σκωτία και την Ουαλία, προκάλεσε κρίση ηγεσίας.

Ένα στοιχείο αυτής της διαδικασίας, που οργανώθηκε από τους πολλούς υποστηρικτές του Μπέρναμ εντός του Εργατικού Κόμματος, ήταν η παραίτηση του νυν βουλευτή των Εργατικών στην εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ, κοντά στο Μάντσεστερ. Αυτό επέτρεψε στον Μπέρναμ να διεκδικήσει την θέση του στις ενδιάμεσες εκλογές στο Γουέστμινστερ - και στη συνέχεια να διεκδικήσει τη θέση του πρωθυπουργού.