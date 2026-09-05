Επιβάτης πτήσης έβριζε και χτύπαγε - Έτσι τον κόλλησαν στη θέση του με ταινία

Επιβάτης σε πτήση στις ΗΠΑ έκανε περίσσια φασαρία, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να αναγκάζεται να τον ακινητοποιήσει στη θέση του, χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία.

Η πτήση 618 της American Airlines ταξίδευε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντάλας προς το Νιούαρκ, όταν το πλήρωμα επιχείρησε - με συστάσεις - να ηρεμήσει έναν επιβάτη της πρώτης θέσης.

Ο άνδρας, σε κατάσταση εμφανούς σύγχυσης, άρχισε να χτυπά τον επιβάτη δίπλα του και στη συνέχεια επιτέθηκε σε μια γυναίκα που προσπάθησε να παρέμβει.

Μια αεροσυνοδός επιχείρησε να ηρεμήσει τα πνεύματα, αλλά ο επιβάτης δεν φαινόταν πρόθυμος να ακούσει τίποτα.

«Έγινε επιθετικός και έβριζε» σημείωσε άλλος επιβάτης του αεροσκάφους, ο οποίος έκανε λόγο για «ρατσιστικές και ομοφοβικές δηλώσεις» από τον εξοργισμένο συνεπιβάτη του.

Μην έχοντας άλλη λύση, μία αεροσυνοδός έδωσε σε δύο άτομα, που είχαν στο μεταξύ παρέμβει και ακινητοποιήσει τον άνδρα, μία ταινία και τον κόλλησαν στη θέση του.

Αλλά και τότε δεν σταμάτησε. Ο επιβάτης επιχείρησε να δαγκώσει όποιον τον πλησίαζε, αλλά τελικά κατάφεραν να τον... κολλήσουν στο κάθισμα.

Όμως, δεν ηρεμούσε. Όπως είπε ο επιβάτης που τον συγκράτησε, κουνιόταν βίαια στη θέση του για να μπορέσει να ξεκολλήσει και να σηκωθεί.

Για περίπου 15 λεπτά, λοιπόν, το εν λόγω άτομο αναγκάστηκε να καθίσει στα πόδια του για να μην μπορέσει να απελευθερωθεί.

Η πτήση προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση με την αστυνομία να παραλαμβάνει τον ταραξία.