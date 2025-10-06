«Έπρεπε να το αρχίσω νωρίτερα»: Ο άνθρωπος που μάζεψε πάνω από 600.000 μέχρι να βγει στη σύνταξη έκανε ένα λάθος

Και σύνταξη, και ένα «μαξιλαράκι» των 600.000 ευρώ να σε περιμένει, για να περάσεις «μακάρια» τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής σου. Τι άλλο θα μπορούσες να θες;

Ε λοιπόν, ο Dan Steven Erickson, που μίλησε στο Business Insider, είναι ένας καθημερινός άνθρωπος που κατάφερε ακριβώς αυτό, και πιστεύει μάλιστα πως θα μπορούσε να έχει αποταμιεύσει πολύ περισσότερα, αν δεν είχε κάνει ένα σημαντικό λάθος.

«Είμαι 61 ετών και φοβάμαι να συνταξιοδοτηθώ. Έχω αποταμιεύσει 650.000 δολάρια, αλλά εύχομαι να είχα περισσότερα — θα έπρεπε να είχα ασχοληθεί με τα ακίνητα νωρίτερα», είπε στο Μέσο.

Και σύνταξη, και εφάπαξ, αλλά ήθελε και άλλα

Ο Dan Steven Erickson δημιούργησε ένα συνταξιοδοτικό ταμείο 650.000 δολαρίων από μια καριέρα κυρίως στη διδασκαλία.

Επίσης, αξιοποίησε επενδύσεις σε ακίνητα και συνταξιοδοτικά προγράμματα με κάλυψη εργοδοτών για να αυξήσει τις αποταμιεύσεις του. Παρά την οικονομική ανάπτυξη, αισθάνεται ανασφαλής για τη συνταξιοδότηση και εύχεται να είχε επενδύσει νωρίτερα.

Δεν είναι να τον κατηγορείς, μόνο οι τιμές των αυγών στις ΗΠΑ, κάνουν το ποσό που συσσώρευσε να μοιάζει εφήμερο.

Ο κ. Erickson διηγήθηκε: «Βρήκα την πρώτη μου δουλειά στα 17 και εργάστηκα κυρίως σε αδιέξοδες θέσεις εργασίας σε εστιατόρια, κατασκευές και μίνι μάρκετ. Ήμουν σε αργή άνθηση και ξεκίνησα το κολέγιο το 1993 στα 30.

Αποφοίτησα με πτυχίο και μεταπτυχιακό στην επικοινωνία και μετακόμισα στο Κάνσας για να αναλάβω μια θέση πλήρους απασχόλησης ως καθηγητής σε επίπεδο κοινοτικού κολεγίου.

Η δουλειά προσέφερε ένα κρατικό πρόγραμμα που ονομάζεται KPERs, ένα πρόγραμμα ευνοϊκής συνταξιοδότησης με συνδρομή. Συμμετείχα και συνείσφερα ένα μικρό ποσό, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι μου στη συνταξιοδότηση.

Στη συνέχεια πήγα να εργαστώ για ένα κολέγιο στην Ιντιάνα. Προσέφεραν επίσης συνταξιοδοτικά επιδόματα, όπως αντιστοίχιση, στο οποίο συμμετείχα. Εργάστηκα εκεί από το 2002 έως το 2004.

Κτηματομεσιτικά - Η απόφαση που τον έσωσε

«Έφυγα από την Ιντιάνα και βρήκα δουλειά σε ένα κολέγιο στην Ουάσινγκτον, όπου γεννήθηκε η κόρη μου το 2005. Εργάστηκα εκεί για τα επόμενα 20 χρόνια και απλώς παραιτήθηκα τον Ιούνιο.

Αγόρασα το πρώτο μου ακίνητο στην Ουάσινγκτον περίπου το 2012, το οποίο με έφερε στον χώρο των κτηματομεσιτικών. Στη συνέχεια το πούλησα το 2019 με κέρδος περίπου 70.000 δολαρίων — αυτό εξόφλησε όλα τα παλιά μου φοιτητικά δάνεια, το χρέος πιστωτικών καρτών και τις πληρωμές αυτοκινήτου.

Μετακόμισα στο Μέιν το 2022 και εξακολουθούσα να διδάσκω εξ αποστάσεως. Αγόρασα ένα άλλο ακίνητο στην Ουάσινγκτον το 2021, το πούλησα το 2023 και έβγαλα ένα καλό κέρδος από αυτό.

Αγόρασα ένα τρίτο ακίνητο στο Μέιν. Ζήσαμε εκεί για δύο χρόνια πριν αποφασίσουμε να μετακομίσουμε στο Τενεσί. Δεν μπόρεσα να βρω ακαδημαϊκή εργασία πλήρους απασχόλησης στο Μέιν, οπότε μετακόμισα για καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές.

Νοίκιασα το διαμέρισμα στο Μέιν σε ένα μέλος της οικογένειάς μου, οπότε το στεγαστικό δάνειο καλύπτεται όσο πληρώνω ενοίκιο στο Τενεσί.

Πριν από περίπου πέντε χρόνια, άρχισα να συνεισφέρω το 7% του εισοδήματός μου στη σύνταξη, το οποίο ο εργοδότης μου κάλυπτε. Έβγαζα αρκετά χρήματα, οπότε επένδυα επιπλέον 200 δολάρια τον μήνα. Καθώς ήμουν συνεπής, το χαρτοφυλάκιό μου αυξήθηκε.

Όταν ήμουν 59 ετών, οι συνταξιοδοτικοί μου λογαριασμοί έφτασαν τα 500.000 δολάρια. Έλαβα επίσης μια μικρή κληρονομιά 70.000 δολαρίων από τη μητέρα μου όταν πέθανε το 2022.

Μαζί με τις αποταμιεύσεις μου, αυτό αντιστοιχεί σε άλλα 100.000 δολάρια για τη σύνταξή μου. Έχω περίπου 100.000 δολάρια σε ίδια κεφάλαια στην ακίνητη περιουσία μου. Έτσι, το συνταξιοδοτικό μου κεφάλαιο είναι περίπου 650.000 δολάρια μέχρι στιγμής».

Το μεγάλο λάθος και η συμβουλή για τους νέους

Ο Dan Erickson λέει ωστόσο πως παρόλες τις οικονομίες του, που για εμάς εδώ θα ήταν αρκετές για να ζήσουμε άνετα στο διηνεκές: «Δεν νιώθω αρκετά ασφαλής και είναι τρομακτικό.

Παρόλο που τα 650.000 δολάρια ακούγονται πολλά, δεν είναι. Αν έχω ζήσει με 50.000 δολάρια το χρόνο, οι συνταξιοδοτικές μου αποταμιεύσεις θα διαρκέσουν μόνο για περίπου 12 χρόνια.

Έχω κάποια ιατρικά προβλήματα που μπορεί να κάνουν τη ζωή μου λίγο μικρότερη από του μέσου ανθρώπου, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει να είμαι 71 ετών και να εξακολουθώ να εργάζομαι, και ανησυχώ ότι μπορεί να ξεμείνω από χρήματα. Στα 70 μου, δεν θέλω να βασίζομαι στην Κοινωνική Ασφάλιση και την κοινωνική στέγαση.

Το μόνο πράγμα που θα έκανα διαφορετικά είναι ότι θα αγόραζα ακίνητα νωρίτερα. Έχω βγάλει πολλά χρήματα από τα ακίνητα που έχω στην κατοχή μου και έχω πουλήσει. Τα ακίνητα με ενίσχυσαν οικονομικά στα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας των πενήντα μου.

Τώρα, έχω κολλήσει να εργάζομαι 50 με 60 ώρες την εβδομάδα σε διάφορες δουλειές, και είναι εξαντλητικό. Δεν μου αρέσει καμία από τις δουλειές που είχα. Είναι μέσα για να επιτύχω έναν σκοπό».

Πηγή: Business Insider