Έρευνα εις βάρος του Νάιτζελ Φάρατζ: Ερωτηματικά γύρω από το «δώρο» για το ακίνητο 1,4 εκατ. λιρών

Αρκετά φιγουράρει τις τελευταίες μέρες το όνομα του Νάιτζελ Φάρατζ (Nigel Farage), την στιγμή που η βρετανική κυβέρνηση καταρρέει. Ωστόσο, πέρα από τους ψιθύρους για τη διαδοχή, σήμερα (14/5) απασχόλησε για την νέα περιουσία του.

Ο Φάρατζ αγόρασε ένα ακίνητο αξίας 1,4 εκατομμυρίων λιρών σε μετρητά λίγο μετά την παραλαβή ενός προσωπικού δώρου 5 εκατομμυρίων λιρών από τον δισεκατομμυριούχο κρυπτονομισμάτων, Κρίστοφερ Χάρμπορν.

Η αποκάλυψη έρχεται μετά την ξεχωριστή επιβεβαίωση από την αρμόδια αρχή του κοινοβουλίου ότι ο ηγέτης του Reform UK αντιμετώπιζε επίσημη έρευνα για το δώρο από τον επιχειρηματία με έδρα την Ταϊλάνδη, όπως σημειώνει ο Guardian.

Ερωτηθείς για την αγορά του ακινήτου, ένας εκπρόσωπος του Reform UK δήλωσε: «Η σχετική χρονολογία είναι απλή. Η διαδικασία προσφοράς και αγοράς για το ακίνητο ξεκίνησε πριν από το δώρο. Ο κ. Φάρατζ είχε ήδη περάσει την απόδειξη των κεφαλαίων και τις σχετικές επιταγές πριν λάβει το δώρο. Η αγορά, επομένως, προχωρούσε ήδη ανεξάρτητα από αυτό».

Ωστόσο, το Εργατικό Κόμμα κάλεσε τον ηγέτη του Reform να δηλώσει πλήρως για ποιο σκοπό χρησιμοποιήθηκαν τα 5 εκατομμύρια λίρες.

«Τα γεγονότα είναι απλά. Ο Φάρατζ πήρε 5 εκατομμύρια λίρες από έναν δισεκατομμυριούχο κρυπτονομισμάτων, προσπάθησε να τα καλύψει και αγόρασε ένα ακριβό σπίτι αφού πήρε τα χρήματα. Όχι μόνο αυτό, αλλά υποσχέθηκε να μειώσει τους φόρους στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Είναι μια ανοιχτή και κλειστή σύγκρουση συμφερόντων», είπε η αντίπαλός του Η Άννα Τέρλεϊ, πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ δήλωσε ότι το δώρο προοριζόταν για την κάλυψη των εξόδων προσωπικής του ασφάλειας και ως εκ τούτου δεν χρειαζόταν να δηλωθεί. Ωστόσο, άλλα κόμματα υποστηρίζουν ότι τα χρήματα από τον επιχειρηματία με έδρα την Ταϊλάνδη εμπίπτουν στους κανόνες που απαιτούν από τους βουλευτές να δηλώνουν τυχόν δυνητικά σχετικά δώρα ή δωρεές που έλαβαν τους 12 μήνες πριν από την είσοδό τους στο κοινοβούλιο.