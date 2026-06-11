Παρόλο που ο 30χρονος Σουδανός, προφυλακίστηκε για την επίθεση στο Μπέλφαστ, οι εντάσεις συνεχίζονται και όπως όλα δείχνουν θα ακολουθήσει μια ακόμη νύχτα επεισοδίων.

Υπενθυμίζεται ότι, η χθεσινή νύχτα ήταν επίσης ταραχώδης, με τα επεισόδια να συνεχίζονται σε άλλο σημείο της πόλης, και με μια ομάδα ακροδεξιών να προσπαθούν να προσεγγίσουν ένα ξενοδοχείο με μετανάστες.

Οι δράστες, σύμφωνα με τις ιρλανδικές αρχές, λειτουργούν και οργανώνονται μέσω διαδικτύου, είναι ένας «διαδικτυακός όχλος», όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Μπέλφαστ: Οι στόχοι των ακροδεξιών ομάδων

Τα καλέσματα για τις συγκεντρώσεις, απευθύνονται μέσω social media, όπου και διακινούνται λίστες με διευθύνσεις μεταναστών που αποτελούν «πιθανούς στόχους» των ομάδων.

Εκτός από τις οργανωμένες ενέργειες, φέρεται ότι και άλλα περιστατικά με ρατσιστικά κίνητρα λαμβάνουν χώρα στην πόλη της Ιρλανδίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέλη των εν λόγω ομάδων, παρενοχλούν κατοίκους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την λεκτική επίθεση σε μια μετανάστρια νοσοκόμα την Τετάρτη (10/6), από τέσσερις κουκουλοφόρους, η οποία μάλιστα την ακολούθησαν μέχρι να μπει στο νοσοκομείο.

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Η νοοτροπία των ομάδων σε συνδυασμό με την παρακίνηση σε επεισόδια από άτομα με επιρροή, όπως ο Νάιτζελ Φάρατζ και ο Έλον Μασκ, έχουν «ενεργοποιήσει συναγερμό» στις αρχές, όπου προετοιμάζονται για τρίτη νύχτα επεισοδίων.

Παράλληλα, υπουργός για τη Βόρεια Ιρλανδία Χίλαρι Μπεν έκανε λόγο για «ρατσιστικό τραμπουκισμό», υποστηρίζοντας ότι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής και του χρώματος του δέρματός τους.

Σε επιφυλακή οι ιρλανδικές αρχές με βοήθεια από τη Μεγάλη Βρετανία

Σε έκτακτη ενημέρωση, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας Ράιαν Χέντερσον ανακοίνωσε ότι αστυνομικοί από τη Μεγάλη Βρετανία θα συνδράμουν τις δυνάμεις της Βόρειας Ιρλανδίας.

Όπως είπε, 12 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και 16 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν εκτοξευτήρες νερού και εκτοξεύθηκαν 20 ειδικά βλήματα για την αντιμετώπιση των ταραχών. «Αυτό που είδαμε δεν έχει καμία σχέση με ειρηνική διαμαρτυρία», τόνισε για τα επεισόδια.