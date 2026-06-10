Τρομοκρατημένοι οι Έλληνες του Μπέλφαστ: «Ζούμε σε μια κατάσταση ρατσιστικού πογκρόμ»

Χάος έχει προκληθεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά από προσπάθεια αποκεφαλισμού άνδρα από μετανάστη και κάλεσμα από τον Έλον Μασκ για να βγει ο κόσμος στους δρόμους.

Οι ταραχές στην πόλη με διαδηλωτές εναντίον των μεταναστών να πυρπολούν οχήματα και ιδιοκτησίες, αναγκάζοντας κατοίκους να διαφύγουν από τα σπίτια τους έχουν τρομοκρατήσει και την ελληνική κοινότητα.

Διαβάστε ακόμα: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος για την επίθεση στο Μπέλφαστ: Έχασε το αριστερό του μάτι το θύμα

Σε ένα πρωτόγνωρο κλίμα φόβου και ανησυχίας οι Έλληνες που ζουν στο Μπέλφαστ, περιγράφοντας στον ΑΝΤ1 μια πόλη διαφορετική το τελευταίο 24ωρο από αυτή που γνώρισαν.

«Υπάρχει ανησυχία, φοβόμαστε για την ασφάλειά μας, για τις οικογένειές μας. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σπίτι νωρίτερα, να αποφύγουμε περιοχές που παραδοσιακά μπορεί να είναι προβληματικές. Κάποια σχολεία έχουν πει θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα. Ζούμε σε μια κατάσταση ρατσιστικού ποκρόμ. Όλοι όσοι έχουμε άλλη εθνικότητα και φαινόμαστε διαφορετικοί από τους ντόπιους σε έναν βαθμό, έχουνε αυξημένη ανησυχία», λέει κάτοικος στο δελτίο ειδήσεων του καναλιού.

«Χθες το βράδυ ήταν η πρώτη φορά που τρομοκρατήθηκα και φοβήθηκα. Είμαι χωρισμένη με δύο παιδιά δίδυμα και ένιωσα μεγάλη ανασφάλεια. Προσπαθούμε απλά να μην προκαλέσουμε προβλήματα, οπότε καθόμαστε όλη μέρα στο σπίτι. Λένε ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε λευκό χρώμα», περιγράφει μια μητέρα.

«Πιτσιρικαρία σταματάει αυτοκίνητα και κοιτάζουν αν είναι ξένος αυτός που οδηγάει», αναφέρει η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βόρειας Ιρλανδίας.

«Λάβαμε ειδοποίηση να εργαστούμε από το σπίτι από σήμερα μεσημέρι Τετάρτης», αναφέρει Έλληνας κάτοικος.

Από το Ελληνικό Προξενείο του Μπέλφαστ εκδόθηκε ανακοίνωση μέσω του οποίας καλούνται οι Έλληνες της περιοχές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να επικοινωνούν με το Προξενείο ή της Αρχές.