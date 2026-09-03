Έσκαβε στον κήπο του όταν βρήκε θησαυρό 18,5 κιλών των Βίκινγκ

Άνδρας στη Δανία ανακάλυψε, κατά τύχη, τον μεγαλύτερο - γνωστό - θησαυρό ασημιού από την εποχή των Βίκινγκ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε το Μουσείο της Βόρειας Γιουτλάνδης, της τοπικής αρχής μουσείων στην περιοχή του Ρέμπιλντ, η ανακάλυψη έγινε την ώρα που το εν λόγω άτομο έκανε εργασίες στον κήπο του.

Το άτομο, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, έχτιζε μια νέα βεράντα στον κήπο του όταν ανακάλυψε τον θησαυρό που περιλαμβάνει 700 αντικείμενα και θραύσματα του 10ου αιώνα.

Ειδικότερα, εντόπισε ασημένιες ράβδους, βραχιόλια, 47 νομίσματα - ολόκληρα και κομμάτια, ένα μικρό σφυρί του Θορ και διάφορα θραύσματα ασημένιων αντικειμένων. Όλα είχα αρχικά τοποθετηθεί μέσα σε πήλινο αγγείο, αναφέρει η δήλωση του μουσείου.

Ο θησαυρός των σχεδόν 18,5 κιλών ασημιού είναι τρεις φορές μεγαλύτερος από τον μεγαλύτερο ασημένιο θησαυρό της εποχής των Βίκινγκ μέχρι σήμερα, τον λεγόμενο Θησαυρό του Τέρσλεβ, βάρους περίπου 6,5 κιλών.

Το συνολικό βάρος τους ήταν 18,5 κιλά και το εύρημα είναι κατάτι σημαντικότερο από τον έως τώρα γνωστό ασημένιο θησαυρό της εποχής των Βίκινγκ, που ζύγιζε 6,5 κιλά.

«Ύστερα από σκάψιμο μισής ώρα, χτύπησα κάτι που έκανε παράξενο θόρυβο» σημείωσε ο άνδρας. «Αρχικά, πίστεψα ότι είναι κάποιο παλιό σίδερο ή κομμάτι φράχτη, αλλά όταν άρχισα να σκάβω με τα χέρια μου, ψάρεψα ένα μεταλλικό αντικείμενο και ύστερα ένα δεύτερο. Ύστερα από μικρό χρόνο προσεκτικής εργασίας, αντιλήφθηκα πως ήταν κοσμήματα, νομίσματα και ασημένιες ράβδοι».

Αρχαιολόγος επεσήμανε πως πρόκειται για μία «σπάνια οπτική όσον αφορά στην οικονομία ασημιού των Βίκινγκ, όπου το μέταλλο είχε ανταλλακτική αξία, αλλά και χρησιμοποιούνταν για εμπόριο, πληρωμές και αποθήκευση πλούτου».

«Εκτός από το να φωτίζει το εμπόριο και τον πλούτο της εποχής των Βίκινγκ, ο θησαυρός παρέχει στοιχεία για μια κοινωνία που διέρχεται βαθιά πολιτική και θρησκευτική αλλαγή».

Μετά την εξέταση του σημαντικό ευρήματος, τα αντικείμενα αναμένεται να εκτεθούν σε μουσείο της Δανίας.