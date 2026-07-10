Εθνική τραγωδία στην Ισπανία: Στους 12 οι νεκροί από τη φωτιά στην Ανδαλουσία

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη μεγάλη φωτιά που σαρώνει τη νότια Ισπανία, καθώς 150 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεσή της, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Ανδαλουσίας.

Ο υπουργός Υγείας και Εκτάκτων Αναγκών Αντόνιο Σαντς χαρακτήρισε την πυρκαγιά ως «την πιο καταστροφική πυρκαγιά μέχρι σήμερα στην περιοχή μας» και χαρακτήρισε την κατάσταση ως «άνευ προηγουμένου τραγωδία».

Ο Χουάνμα Μορένο, ηγέτης της νότιας περιφέρειας της Ανδαλουσίας στην Ισπανία, έγραψε σε μια ανάρτηση στο X: «Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των έξι ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο Los Gallardos και την αγάπη όλων μας προς τους δήμους που επλήγησαν από την πυρκαγιά».

Ισπανία - Το σημείο «μηδέν» της φωτιάς

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Λος Γκαγιάρδος, έναν δήμο της επαρχίας Αλμερία στην Ανδαλουσία.

Η καταστροφική φωτιά έρχεται μετά από μια πυρκαγιά στη νότια Γαλλία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα που ανάγκασε την εκκένωση περισσότερων από 10.000 ανθρώπων από δύο δωδεκάδες μικρές πόλεις και χωριά κοντά στα ισπανικά σύνορα.

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Οι καύσωνες των αρχών του καλοκαιριού σε όλη τη δυτική Ευρώπη τον Μάιο και τον Ιούνιο έχουν κατακάψει τεράστιες εκτάσεις γης, καθιστώντας τες ιδιαίτερα ευάλωτες σε πυρκαγιές φέτος.

Η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, γεγονός που καθιστά ολοένα και πιο πιθανά τα παρατεταμένα επεισόδια καύσωνα.