«Έτσι το τράβηξα»: Η γυναίκα που ανέβασε το βίντεο με το παράνομο ζευγάρι CEO στους Coldplay μιλά πρώτη φορά

Όλοι θυμόμαστε το παράνομο ζευγάρι που «έπιασε στα πράσα» η Kiss Camera στην συναυλία των Coldplay τον περασμένο Ιούλιο και το δράμα που ακολούθησε, οδηγώντας ακόμη και στην απόλυση των δύο εραστών από τις δουλειές τους.

Η στιγμή που η κάμερα στράφηκε προς την Cabot και τον CEO της Astronomer, Andy Byron, οι οποίοι φαίνονταν σε ιδιαίτερα οικεία στάση και η απότομη κίνηση απομάκρυνσης της γυναίκας σχολιάστηκε αρνητικά ακόμα και από τον τραγουδιστή των Coldplay, Chris Martin, ο οποίος είπε από τη σκηνή: «Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί».

Το θέμα ξαναήρθε στην επιφάνεια πριν λίγες μέρες όταν νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως πώς ο σύζυγός της γυναίκας που φαίνεται να διατηρούσε παράνομη σχέση, παρεβρισκόταν στην ίδια συναυλία και μάλιστα με άλλη συνοδό.

Ωστόσο κάτι που μέχρι στιγμής δεν είχε αποκαλυφθεί είναι ποιος ή μάλλον ποια ήταν η γυναίκα που τράβηξε το επίμαχο βίντεο και το ανέβασε στα social media , «καρφώνοντας» το παράνομο ζευγάρι.

The craziest scenes caught on the kiss cam – A Thread 🧵



1. During Coldplay's Boston concert, the kiss cam caught Astronomer CEO Andy Byron & HR chief Kristin Cabot in a steamy moment—leading to their resignations & talks of a lawsuit! 😱

Η νεαρή γυναίκα μίλησε για πρώτη φορά, περιγράφοντας την ιστορία πίσω από το viral βίντεο του παράνομου ζευγαριού. Αναφέρει πως είχε σηκώσει το κινητό της καθώς περίμενε την προγραμματισμένη στιγμή που το συγκρότημα θα έδειχνε στην γιγαντοοθόνη της συναυλίας κάποιους θαυμαστές, έχοντας την ελπίδα ότι μπορεί να ήταν εκείνη η τυχερή, ωστόσο δεν περίμενε να αποτυπώσει αυτή την άβολη στιγμή που θα ταξίδευε σε ολόκληρο το διαδίκτυο.

«Την στιγμή που το τράβηξα δεν το σκέφτηκα πολύ. Αλλά φυσικά όλοι μιλούσαν γι'αυτό. Υπήρχαν πάνω από 50.000 άτομα στην συναυλία οπότε ήταν ένα καυτό θέμα. Αλλά μόνο μετά την συναυλία, συζητώντας με τους φίλους μου είπα «ας δούμε το υλικό, να δούμε αν φαίνεται τόσο κακό» και τελικά φαινόταν», ανέφερε η νεαρή κοπέλα για την στιγμή που αποφάσισε να δημοσιεύσει το viral βίντεο.

Η κοπέλα δήλωσε ότι δεν αισθάνεται ενοχές που δημοσίευσε το βίντεο αλλά συμπονεί της σύζυγο του άντρα:

«Σίγουρα συμπονώ την σύζυγο του Άντι, τη Μέγκαν, την οικογένειά του και όλους τους άλλους που πληγώθηκαν αλλά υπήρχαν πάνω από 50.000 άτομα στην συναυλία και δεν είμαι η μόνη που το κατέγραψε στην κάμερα. Οπότε αν δεν ήμουν εγώ, σίγουρα θα το έκανε κάποιος άλλος», είπε.

Φυσικά δεν περίμενε ότι το βίντεο της από την συναυλία θα μάζευε 120 εκατομμύρια views και θα οδηγούσε στην απόλυση του ζευγαριού από τις υψηλόβαθμες θέσεις τους.