Εξελίξεις στο Ιράν: Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος Αχμαντινετζάντ για συνωμοσία με το Ισραήλ

Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ συνελήφθη και τέθηκε υπό κατ' οίκον περιορισμό από τις υπηρεσίες πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αναφέρει η Jerusalem Post.

Η κίνηση των ιρανικών αρχών ήρθε αφού αποκάλυψαν σημαντικό μέρος των επαφών του με το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο τέσσερις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Επί χρόνια, το Ισραήλ διεξήγαγε μια μυστική επιχείρηση με στόχο την στρατολόγηση του Αχμαντινετζάντ ως παράγοντα των μυστικών υπηρεσιών και, σε μεταγενέστερο στάδιο, σχεδίαζε ακόμη και να τον εγκαταστήσει ως ηγέτη του Ιράν μετά την ανατροπή του καθεστώτος, σύμφωνα με εκτεταμένη έρευνα των New York Times.

Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad is reportedly under house arrest after authorities allegedly uncovered his secret contacts with Israeli intelligence. pic.twitter.com/E4pfBZTHCn — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) July 13, 2026

Ιράν - Οι «παράνομες» σχέσεις του Αχμαντινετζάντ

Σύμφωνα με την έκθεση, ένα από τα πιο ασυνήθιστα στάδια της επιχείρησης έλαβε χώρα στις αρχές του 2024, όταν ένας ανώτερος αξιωματούχος της ουγγρικής κυβέρνησης ζήτησε από τον Gergely Deli, πρύτανη του Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης Ludovika στη Βουδαπέστη, να προσκαλέσει τον Αχμαντινετζάντ σε ένα συνέδριο για την κλιματική αλλαγή.

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Ο Ντελί είπε ότι του είπαν ότι το συνέδριο θα χρησίμευε στην πραγματικότητα ως κάλυψη για μυστικές συνομιλίες μεταξύ του Αχμαντινετζάντ και ισραηλινών αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών.

Παρά τις ανησυχίες για πιθανή ζημιά στη δική του φήμη και σε αυτή του πανεπιστημίου, συμφώνησε να προσκαλέσει τον Αχμαντινετζάντ επειδή πίστευε ότι αν «έχεις δύο εχθρούς και αν αυτοί οι εχθροί θέλουν να μιλήσουν μεταξύ τους, τότε είναι καλύτερο να κάνεις ό,τι μπορείς για να τους κάνεις να μιλήσουν».

Πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνία, ταξίδεψε προσωπικά στη Βουδαπέστη για να συναντηθεί με τον Αχμαντινετζάντ.