Καλώς εχόντων των πραγμάτων, την ερχόμενη Τρίτη (13/1), θα συναντηθούν οι αγρότες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού η κυβέρνηση υπάκουσε το αίτημά τους για τετ α τετ με τον πρωθυπουργό.

Η νέα πρόσκληση συνοδεύεται απο τους δύο απαράβατους όρους, να εκπροσωπούνται όλα τα μπλόκα και ο διάλογος να γίνει με ανοιχτούς δρόμους, λόγος για τον οποίο αποκλιμακώνονται πολλές κινητοποιήσεις.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Θετικοί οι αγρότες στο νέο κάλεσμα

Θετικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών της Καρδίτσας μετά από τη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ωστόσο, δεν θα έχει ληφθεί καμία απόφαση μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι καθώς οι διεργασίες είναι έντονες. Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Τζέλλας βρίσκεται σε διαρκείς συζητήσεις με τους συναδέλφους του από Αταλάντη, Νίκαια, Προμαχώνα και Μάλγαρα και περιμένει και τη δική τους αντίδραση.

Στον κόμβο του Μπράλου, βρίσκονται αγρότες από την Αταλάντη οι οποίοι δείχνουν θετικοί στη συνάντηση με την κυβέρνηση.

Οι αγροτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο σημείο για το βράδυ της Πέμπτης, ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστό αν ο αποκλεισμός θα είναι 48ωρος όπως αρχικά είχε αποφασιστεί.

Στο άκουσμα της πρόσκλησης του Παύλου Μαρινάκη για συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό, αντιπροσωπεία από το μπλόκο του Πυργετού Τεμπών, μετέβη στις σήραγγες των Τεμπών, όπου βρίσκονται οι περισσότεροι αγρότες της Νίκαιας, προκειμένου να συζητήσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

«Ναι» στον διάλογο λένε οι αγρότες από το μπλόκο του Τελωνείου Κήπων, υπό τις δικές τους προσεγγίσεις όμως, με το προσκλητήριο του Πρωθυπουργού να αποτελεί το αντικείμενο της σύσκεψης που θα πραγματοποιήσουν το βράδυ της Πέμπτης προκειμένου να σταθμίσουν τη στάση τους.

Θετικά βλέπουν οι αγρότες στο Τελωνείο της Κακαβιάς την πρόσκληση Μητσοτάκη, υπό προϋποθέσεις και υπό όρους. Μένει να συζητήσουν μεταξύ τους για το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει η συνάντηση.

«Εύφλεκτο» το κλίμα στα μπλόκα

Nωρίτερα οι αγρότες του μπλόκου του Καλπακίου προσπάθησαν να προσεγγίσουν το Tελωνείο Κακαβιάς, αλλά υπήρξε μια συμπλοκή με την Αστυνομία, ενός είδους «κλεφτοπόλεμος» μέσα σε χωράφια για να μην γίνει ο αποκλεισμός.

Κατάφεραν όμως να αποσπαστούν και να κλείσουν τη διασταύρωση, λίγα χιλιόμετρα πριν από το Τελωνείο της Κακαβιάς, με αποτέλεσμα να να γίνει αυτό που είχαν ήδη προαναγγείλει, δηλαδή να αποκλείσουν τη διέλευση των οχημάτων από και προς το Τελωνείο.

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η Κακαβιά αποτελεί ένα βασικό οδικό άξονα για όσους ταξιδεύουν από και προς τα Τίρανα και την Βόρεια Αλβανία, γεγονός που σημαίνει ότι ο αποκλεισμός τους προκαλεί ήδη σοβαρά ζητήματα στις μεταφορές.

Ένταση επικράτησε επίσης ανάμεσα σε αγρότες και δυνάμεις της αστυνομίας στο μπλόκο της Θήβας με τους παραγωγούς να βάζουν φωτιά σε άχυρα προκειμένου να μην πλησιάσουν δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος της Παλαιάς Εθνικής Οδού, όπου οι αγρότες με ξύλα στα χέρια, ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς και άναψαν φωτιά για να τους απωθήσουν, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω.

Μετά τη σύσκεψη των 20:00 απόψε, οι αγρότες σκέφτονται να κλείσουν κομβικά σημεία της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, ένα από τα οποία είναι η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, το λιμάνι της πόλης και ίσως τα διόδια στην είσοδο της πόλης, στο ύψος του Ρίου.