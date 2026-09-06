«Φαίνεται πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί και τον χειμώνα»: Ο Ζελένσκι θάβει τις ελπίδες

Οι ελπίδες για συμφωνία για τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, μετά και το ταξίδι της ειρηνευτικής αποστολής των ΗΠΑ σε Μόσχα και Κίεβο, φαίνεται ότι σβήνουν, αν κρίνει κανείς από τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, σημείωσε πως, παρά τη «θετική» αποτίμηση των συνομιλιών, ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού, «επί του παρόντος».

«Ελπίζουμε ειλικρινά να καταλήξουμε σε συμφωνίες με τους Αμερικανούς εταίρους μας και βασιζόμαστε στη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας, εάν ο πόλεμος παραταθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κάτι που φαίνεται να ισχύει επί του παρόντος» δήλωσε ο Ζελένσκι στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τις συνομιλίες.

Δήλωσε, παράλληλα, ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιλυθεί παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών.

«Θέλω να επιμείνω στη θέση μου, η οποία είναι ότι τόσο περίπλοκα θέματα (για τα εδάφη σ.σ.) δεν μπορούν να επιλυθούν παρά μόνο σε επίπεδο ηγετών» είπε σε συνέντευξη Τύπου, μετά τις πρώτες του συνομιλίες στο Κίεβο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι ζητάει εδώ και πολύ καιρό μια συνάντηση με τον ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, για να διευθετηθεί το ζήτημα των εδαφών, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε, επίσης, ότι οι αντιπροσωπείας των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συζήτησαν για την ασφάλεια και τις οικονομικές εγγυήσεις για το Κίεβο, καθώς και για ένα σχέδιο ευημερίας.