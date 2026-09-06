Από τη Μόσχα στο Κίεβο η ειρηνευτική αποστολή του Τραμπ - Τα είπαν με τον Ζελένσκι

Στο Κίεβο έχει φτάσει η ειρηνευτική αποστολή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από τις χθεσινές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι δύο απεσταλμένοι συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κι άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους σε κεντρική τοποθεσία του Κιέβου.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία που επισκέπτεται το Κίεβο προσβλέπει σε μεγαλύτερη πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ.

Σε κοινές δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά από τον πρώτο γύρο των συνομιλιών, ο δεύτερος απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι η αμερικανική ομάδα των απεσταλμένων «ενθαρρύνθηκε κατά πολύ», από αυτό που περιγράφηκε ως μία «ουσιαστική, και σημαντική» συζήτηση.

Η συνάντηση Γουίτκοφ - Κούσνερ με τον Πούτιν

Χθες, οι Κούσνερ και Γουίτκοφ ταξίδεψαν από την Μόσχα, όπου είχαν χθες τρίωρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς ωστόσο, να διαφαίνεται ότι επιτεύχθηκε μία σημαντική εξέλιξη για την πορεία της πολεμικής διαμάχης.

Οι προηγούμενοι γύροι των συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ ενθαρρύνθηκαν από τον Τραμπ, ο οποίος, πραγματοποίησε την προεκλογική εκστρατεία του υποσχόμενος ότι θα τερμάτιζε γρήγορα τον πόλεμο, ενώ απέδωσαν ελάχιστα αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ είχαν μία νέα πρόταση, χωρίς ωστόσο, να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος Πούτιν περιέγραψε τη χθεσινή συνάντηση, «εξαιρετικά χρήσιμη», ενώ ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι τα επόμενα βήματα θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.