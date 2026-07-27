Φωτιές στη Γαλλία: Στα κεντρικά της πυροσβεστικής ο Εμανουέλ Μακρόν - 200.000 εκκένωσαν τα σπίτια τους

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Ζιρόντ δημοσίευσε ορισμένα στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα εικόνα από τις φωτιές που καίνε τεράστιες εκτάσεις δυτικά του Μπορντό στη Γαλλία.

Η εκτιμώμενη καμένη έκταση αγγίζει τα 420.000 στρέμματα, ενώ τα άτομα που έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν τις περιουσίες τους από την έναρξη της πυρκαγιάς ανέρχονται σε περίπου 220.000.

Μέχρι στιγμής έχουν κινητοποιηθεί 2.750 πυροσβέστες, 18 εναέρια μέσα πυρόσβεσης, 1.500 στρατιωτικοί και 1.440 προσωπικού εσωτερικής ασφάλειας, ενώ έχουν τραυματιστεί 88 πυροσβέστες στο ίδιο διάστημα, και 240 σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Φωτιές στη Γαλλία - Στο κέντρο επιχειρήσεων ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα το Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Υπουργείου στο Μπορντό, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζονται στην περιοχή της Ζιρόντ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ταξίδεψε επίσης με τον πρόεδρο, όπου ενημερώθηκαν από ορισμένους από τους αρμόδιους στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

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Σήμερα το πρωί υπήρξε μια μικρή ανάπαυλα, αλλά καθώς δεν προβλέπεται βροχή τις επόμενες ημέρες και οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου ή και υψηλότερες, οι ντόπιοι λένε ότι ανησυχούν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί.

Γαλλία: «Αυτή θα είναι η πυρκαγιά του αιώνα»

Ο Ζερόμ Στεφ, δήμαρχος της Σεστάς, μιας πόλης νότια του Μπορντό, λέει ότι αυτή «θα είναι η πυρκαγιά του αιώνα».

Μιλώντας στο BBC, περιγράφει πώς 17.000 κάτοικοι εκκένωσαν την πόλη του κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πριν από δύο ημέρες. Μέχρι στιγμής, λέει, η περιοχή έχει δει 420.000 στρέμματα γης να καίγονται.

«Στην πόλη μου η κατάσταση είναι πραγματικά καταστροφική», προσθέτει.

Και παρόλο που η φωτιά δεν εξαπλώνεται πλέον με την ίδια ταχύτητα, λέει ότι οι ομάδες του έχουν «κερδίσει μόνο μια μικρή μάχη» και τονίζει ότι ο κίνδυνος παραμένει από τα κάρβουνα που εκτοξεύονται ή από μια ξαφνική αλλαγή στην κατεύθυνση του ανέμου.