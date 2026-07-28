Φρίκη στη Γαλλία: Εντοπίστηκαν λείψανα βρεφών μέσα σε κούτες σε σπίτι ζευγαριού

Φρικιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε στη Γαλλία, όπου εντοπίστηκαν τα λείψανα πέντε μωρών σε σπίτι ζευγαριού στην περιοχή Οράνζ (Βωκλύζ).

Όπως γίνεται γνωστό από τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, η γυναίκα είχε γεννήσει μόλις χθες (27/07) ένα υγιές μωρό, το τρίτο της παιδί.

Όταν αισθάνθηκε πόνους, αποφάσισε να πάει στο νοσοκομείο, ενώ ο άνδρας της απουσίαζε από το σπίτι.

Ήταν εκείνος που έκανε την μακάβρια ανακάλυψη, όταν άρχισε να ψάχνει μερικά κουτιά στο σπίτι τους.

Μετέφερε το κουτί στο νοσοκομείο και από εκεί κινήθηκε η διαδικασία και ενημερώθηκαν οι Αρχές.

Από την έρευνα της αστυνομίας, εντοπίστηκαν άλλα τέσσερα χαρτόκουτα με ανάλογο περιεχόμενο.

Η μητέρα, μία γυναίκα 32 ετών, παραμένει στο νοσοκομείο, αλλά δεν έχει τεθεί ακόμα υπό κράτηση. Το ζευγάρι έχει άλλα δύο παιδιά ηλικίας 12 και 8 ετών.

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία άλλη πληροφορία για την υπόθεση, που συγκλονίζει τη Γαλλία.