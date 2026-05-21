Φρίκη στην Ισπανία: Νεκρό 2χρονο κορίτσι - Το ξέχασε ο πατέρας του στο αυτοκίνητο

Ένα δίχρονο κορίτσι πέθανε από θερμοπληξία στη βορειοδυτική Ισπανία, αφού κατά λάθος το ξέχασαν στο αυτοκίνητο του πατέρα της. Μάλιστα, το τραγικό γεγονός έγινε μια μέρα που οι θερμοκρασίες άγγιξαν υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Το παιδί, του οποίου το όνομα δεν έχει δοθεί, υπέστη καρδιακή ανακοπή το απόγευμα της Τετάρτης, αφού πέρασε αρκετές ώρες μέσα στο όχημα στην πόλη Μπριόν της Γαλικίας, αφού ο πατέρας της ξέχασε να την πάει στο νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο άνδρας είχε οδηγήσει το μεγαλύτερο παιδί του στο σχολείο εκείνο το πρωί και σκόπευε να αφήσει το νήπιο στο νηπιαγωγείο, όταν η προσοχή του αποσπάστηκε από ένα τηλεφώνημα. Αντί να πάει στο νηπιαγωγείο, πήγε στη δουλειά, αφήνοντας το παιδί στο αυτοκίνητο.

Ο συναγερμός σήμανε εκείνο το απόγευμα όταν η μητέρα του κοριτσιού πήγε να την πάρει από το νηπιαγωγείο στις 3 μ.μ. και της είπαν ότι δεν την είχαν αφήσει εκείνο το πρωί. Συνειδητοποιώντας τι είχε συμβεί, οι γονείς κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το κορίτσι μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας στην κοντινή πόλη Μπερταμιράνς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό και η οικογένεια λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.