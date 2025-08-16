Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, απαίτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντόνετσκ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, δήλωσε ωστόσο στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα μπορούσε να «παγώσει» το υπόλοιπο μέτωπο εάν ικανοποιηθούν οι βασικές του απαιτήσεις.

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times, επικαλούμενο τέσσερα άτομα με άμεση γνώση των συνομιλιών, αναφέροντας παράλληλα ότι ο Πούτιν υπέβαλε το αίτημα αυτό κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Σε αντάλλαγμα για την περιοχή του Ντόνετσκ, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα «παγώσει» το μέτωπο στις νότιες περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επιθέσεις στο μέτωπο»

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε το Σάββατο ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει μέσα στις επόμενες ημέρες τις επιθέσεις της στις πρώτες γραμμές του μετώπου, προκειμένου να δημιουργήσει ευνοϊκότερες πολιτικές συνθήκες για συνομιλίες.

«Καταγράφουμε την κίνηση και προετοιμασίες ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων. Φυσικά, θα αντιδράσουμε, αν χρειαστεί, ασύμμετρα», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο X μετά από συνάντηση που είχε με τον Αρχηγό του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού.

«Ο Πούτιν ήταν πρόθυμος για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία»

Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δέχθηκε το τηλεφώνημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο ασφαλές κρυπτο-τηλέφωνό του, ενώ βρισκόταν σε διακοπές.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην ίδια κλήση συνδέθηκαν Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Oυκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρει η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, είχε προηγηθεί απευθείας συνομιλία διάρκειας 30' του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου ο πρώτος να ενημερώσει τον ουκρανό πρόεδρο σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα.

«Ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν φέρεται να ήταν πρόθυμος για πρώτη φορά να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Απέκλεισε μόνο την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Ο (Ντόναλντ) Τραμπ έδωσε στους συμμετέχοντες την εντύπωση ότι ήταν κουρασμένος.

Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι δεν είχε κοιμηθεί για 20 ώρες λόγω των προετοιμασιών για τη σύνοδο κορυφής και ότι δεν πρέπει να το κάνει κανείς αυτό στην ηλικία του», αναφέρει η εφημερίδα.