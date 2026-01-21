Οι έντονες αντιδράσεις της Ευρώπης στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας και στη δημιουργία ενός υπό την προεδρία του «Συμβουλίου Ειρήνης» έχουν προκαλέσει σοβαρή ένταση στις διατλαντικές σχέσεις και οδήγησαν σε καθυστέρηση ενός σημαντικού οικονομικού πακέτου στήριξης για τη μεταπολεμική Ουκρανία.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλούνται οι Financial Times, η προγραμματισμένη ανακοίνωση ενός σχεδίου ευημερίας ύψους 800 δισ. δολαρίων, που επρόκειτο να συμφωνηθεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ανεστάλη λόγω βαθιών διαφωνιών μεταξύ Ευρώπης και Ουάσιγκτον. Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θεωρούν αδύνατο να προχωρήσουν σε συμφωνίες με τον Τραμπ για την Ουκρανία, αγνοώντας παράλληλα τις κινήσεις του γύρω από τη Γροιλανδία.

Η κρίση επιδεινώθηκε όταν ο Τραμπ απείλησε με δασμούς οκτώ ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ, ως αντίδραση στην αποστολή στρατευμάτων στη Γροιλανδία για στρατιωτική άσκηση. Παράλληλα, η πρότασή του για ένα νέο «Συμβούλιο Ειρήνης», στο οποίο θα συμμετείχε ακόμη και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, προκάλεσε έντονη δυσφορία, με πολλές χώρες της ΕΕ να απορρίπτουν την ιδέα, εκφράζοντας φόβους ότι υπονομεύει τον ρόλο του ΟΗΕ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η γερμανική κυβέρνηση ξεκαθάρισαν ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε έναν τέτοιο μηχανισμό χωρίς σαφές νομικό πλαίσιο, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως είναι αδιανόητο να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τον Ρώσο πρόεδρο εν μέσω πολέμου.

Το οικονομικό σχέδιο για την Ουκρανία δεν έχει ακυρωθεί, αλλά μετατίθεται χρονικά. Ο Ζελένσκι τόνισε τη σημασία του, ωστόσο αποφάσισε να μην μεταβεί στο Νταβός, τόσο λόγω των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο όσο και επειδή δεν υπήρχε διασφαλισμένη συνάντηση με τον Τραμπ για την υπογραφή της συμφωνίας.