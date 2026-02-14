Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος προ των πυλών; Φόβος για κλιμάκωση, ακόμα περισσότερος φόβος για το κόστος

Το Δυτικό μπλοκ φαίνεται να σκάβει «χαρακώματα» μπροστά στο ενδεχόμενο να ξεσπάσει ένας Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος, σύμφωνα με αποτελέσματα δημοσκόπησης του POLITICO, τα οποία αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη δημόσια ανησυχία σχετικά με τον κίνδυνο και το κόστος μιας νέας εποχής συγκρούσεων.

Και στις πέντε χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα (ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία) η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνος.

Το ξέσπασμα του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου θεωρείται πιο πιθανό από Αμερικανούς, Καναδούς, Γάλλους και Βρετανούς ερωτηθέντες μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος: Ελλοχεύει ο φόβος, αλλά άρχοντας η...ακρίβεια

Το ποσοστό των ψηφοφόρων που προβλέπουν μια νέα παγκόσμια σύγκρουση έχει αυξηθεί απότομα από τότε που η ανεξάρτητη εταιρεία δημοσκοπήσεων Public First έθεσε το ερώτημα τον Μάρτιο του 2025.

«Η αλλαγή στις στάσεις του δυτικού κοινού σε λιγότερο από ένα χρόνο αντανακλά μια δραματική μετάβαση σε έναν πιο ανασφαλή κόσμο, όπου ο πόλεμος θεωρείται πιθανός και οι συμμαχίες είναι ασταθείς », δήλωσε ο Seb Wride, επικεφαλής δημοσκοπήσεων στην Public First.

Ωστόσο, η δημοσκόπηση του POLITICO αποκάλυψε επίσης περιορισμένη προθυμία του δυτικού κοινού να κάνει θυσίες για να πληρώσει για περισσότερες στρατιωτικές δαπάνες.

Ενώ υπάρχει ευρεία υποστήριξη για την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών κατ' αρχήν σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τον Καναδά, η υποστήριξη αυτή μειώθηκε απότομα όταν οι άνθρωποι έμαθαν ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ανάληψη μεγαλύτερου δημόσιου χρέους, περικοπή άλλων υπηρεσιών ή αύξηση φόρων.

«Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν ότι η αυξανόμενη ανησυχία για τον πόλεμο δεν δίνει στους ηγέτες το δικαίωμα να δαπανούν μεγάλα ποσά για την άμυνα», δήλωσε ο Wride.

«Αν μη τι άλλο, οι ψηφοφόροι είναι πλέον λιγότερο πρόθυμοι να κάνουν τους απαραίτητους συμβιβασμούς για τη βελτίωση της στρατιωτικής ασφάλειας. Έτσι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σε δύσκολη θέση - ανίκανοι να βασιστούν στις ΗΠΑ, ανίκανοι να το χρησιμοποιήσουν αυτό ως λόγο για να επενδύσουν εγχώρια και υπό μεγαλύτερη πίεση να λύσουν επειγόντως αυτό το πρόβλημα για έναν κόσμο όπου η σύγκρουση φαίνεται πιο κοντά από πριν».

Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι προκλήσεις για ΝΑΤΟ και Ευρώπη

Τα ευρήματα, που βασίζονται σε έρευνες σε περισσότερους από 2.000 ψηφοφόρους σε κάθε χώρα μεταξύ 6 και 9 Φεβρουαρίου, αποκαλύπτουν την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ καθώς προσπαθούν να ενισχύσουν την ασφάλεια σε μια εποχή που τα δημόσια οικονομικά είναι περιορισμένα.

Αυτή η διαμάχη θα διαμορφώσει τις συζητήσεις μεταξύ πολιτικών από όλο τον κόσμο καθώς κατευθύνονται στη Γερμανία για την ετήσια Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου που ξεκινά την Παρασκευή.

Καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενο τέλος στον τετραετή πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν στρατιωτική δράση στο Ιράν, τη Συρία, τη Βενεζουέλα και την Αφρική υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί ψηφοφόροι βλέπουν έναν αυξανόμενο κίνδυνο παγκόσμιας σύγκρουσης.

Το μοτίβο είναι ιδιαίτερα έντονο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το 43% πιστεύει ότι ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος είναι «πιθανό» ή «πολύ πιθανό» να ξεσπάσει έως το 2031 - από 30% τον Μάρτιο του 2025.

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί - 46% - πιστεύουν ότι ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος είναι «πιθανός» ή «πολύ πιθανός» έως το 2031 - από 38% πέρυσι. Μεταξύ των πέντε χωρών, μόνο οι άνθρωποι στη Γερμανία πιστεύουν συνολικά ότι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι πιθανός τα επόμενα πέντε χρόνια.

Όσον αφορά τις μεμονωμένες χώρες που εμπλέκονται σε στρατιωτική δράση, οι ερωτηθέντες στις ΗΠΑ ήταν οι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι η δική τους χώρα θα βρεθεί σε πόλεμο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ακολουθούμενοι από τους ερωτηθέντες στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι πυρηνικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ μπορεί να είναι πιο προετοιμασμένες για συγκρούσεις από άλλα έθνη, και ότι η εικόνα του «προέδρου της ειρήνης» του Τραμπ δεν πείθει τους ψηφοφόρους στην πατρίδα τους.

Τουλάχιστον ένας στους τρεις ανθρώπους στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τον Καναδά πιστεύει ότι είναι πιθανό ή πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθεί πυρηνικό όπλο σε πόλεμο τα επόμενα πέντε χρόνια.

Παγκόσμιος Πόλεμος: Πόσο θα κοστίσει;

Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά δήλωσε ότι η χώρα τους πρέπει να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα, με το αίσθημα αυτό να είναι ισχυρότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά.

Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα καλυφθεί. Η δημοσκόπηση του POLITICO διαπίστωσε ότι η υποστήριξη για περισσότερες αμυντικές δαπάνες μειώθηκε όταν οι άνθρωποι κλήθηκαν να εξετάσουν εάν αυτή η χρηματοδότηση θα έπρεπε να προέλθει από περικοπές σε άλλους προϋπολογισμούς, από την ανάληψη μεγαλύτερου κρατικού δανεισμού ή από την αύξηση των φόρων.

Το γαλλικό και το γερμανικό κοινό είναι πλέον λιγότερο πιθανό να υποστηρίξουν υψηλότερους αμυντικούς προϋπολογισμούς στο πλαίσιο ενός συμβιβασμού δαπανών από ό,τι πέρυσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα.

Στη Γερμανία, οι αμυντικές δαπάνες ήταν μια από τις λιγότερο δημοφιλείς πολιτικές, μπροστά μόνο από την εξωτερική βοήθεια.

Το 2025, το 40% του γαλλικού κοινού και το 37% του γερμανικού κοινού δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν την αύξηση των αμυντικών δαπανών όταν αναφέρθηκαν οι συμβιβασμοί. Φέτος, η υποστήριξη προς αυτό μειώθηκε σε μόλις 28% στη Γαλλία και 24% στη Γερμανία.

Και οι δύο χώρες είναι πλέον πιο πιθανό να αντιταχθούν στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, όταν πρέπει να εξετάσουν πώς θα πληρώσουν τον λογαριασμό.