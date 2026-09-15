Γιατί ένας σύμμαχος του Πούτιν να χρηματοδότησει γάμο των Τραμπ; Αμείλικτα ερωτήματα μετά τις αποκαλύψεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του, Μπετίνα, επιβεβαίωσαν το δημοσίευμα πως Ρώσος ολιγάρχης και στενός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν πλήρωσε, εν μέρει, για τον πολυτελή γάμο τους τον περασμένο Μάιο.

Ο Ουμάρ Κρεμλιόφ, σύμφωνα με σχετικά δημοσίευμα της ProPublica, πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τις εκδηλώσεις γάμου του γιου του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, ένωσε τη ζωή του με την αγαπημένη σε μία - διόλου ταπεινή - τριήμερη τελετή σε δύο ιδιωτικά νησιά στην περιοχή.

Απαντώντας στο δημοσίευμα, το ζευγάρι επεσήμανε πως ο «Ουμάρ είναι πολύ καλός φίλος του Ντον», συμπληρώνοντας πως «δεν είναι κάποιος με τον οποίο έχει επαγγελματικές συνδιαλλαγές».

Επίσης, ευχαρίστησαν «τον πολύ καλό τους φίλο Ουμάρ» γιατί μεγάλη γενναιοδωρία του «να διοργανώσει δύο υπέροχες βραδιές για μας, μετά τον γάμο».

«Η φιλία δεν απαιτεί πολιτική κίνητρο. Η γενναιοδωρία δεν συνοδεύεται απαραίτητα από κάποια ατζέντα. Και, ορισμένες φορές, ένα δώρο γάμου είναι απλά ένα δώρο γάμου» κατέληξαν.

Αμείλικτα τα ερωτήματα

Επικαλούμενη πληροφορίες από πηγές με γνώση της υπόθεσης, η ProPublica μετέφερε πως ο Κρεμλιόφ, μέρος του στενού κύκλου του Πούτιν, πλήρωσε για την ενοικίαση των δύο ιδιωτικών νησιών, όπως και άλλους μεγάλους λογαριασμούς.

«Γιατί ένας Ρώσος ολιγάρχης κοντά στον Πούτιν χρηματοδότησε τον γάμο του Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες;» διερωτήθηκε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, κορυφαίο στέλεχος και επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Ο Ουμάρ Κρεμλιόφ ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον γιο του προέδρου. Τι έλαβε ως αντάλλαγμα; Χρειαζόμαστε απαντήσεις» συμπλήρωσε.

Τις ημέρες πριν από τη γαμήλια δεξίωση, φέρεται να ταξίδεψε στην Κίνα ως μέλος αντιπροσωπείας που συνόδευε τον Πούτιν, ενώ τον προηγούμενο μήνα ο Ρώσος πρόεδρος τού είχε απονείμει μια κρατική τιμητική διάκριση, το Παράσημο της Φιλίας. Η ουκρανική κυβέρνηση έχει επιβάλει κυρώσεις στον Κρεμλιόφ, επικαλούμενη τους στενούς δεσμούς του με τον Πούτιν και τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Αν και η εκδήλωση ήταν πολυτελής, ο κύκλος των καλεσμένων ήταν περιορισμένος, καθώς παρευρέθηκαν μόλις 50 περίπου άτομα - κυρίως μέλη της στενής οικογένειας, φίλοι και επιχειρηματικοί συνεργάτες του ζευγαριού.

Στην εκδήλωση παρευρέθη και ο Κρεμλιόφ, ο οποίος φέρεται να μην παρακολούθησε την ίδια την τελετή - στην οποία συμμετείχαν μόλις 18 καλεσμένοι - αλλά έδωσε το «παρών» στο πάρτι, συνοδευόμενος από μια μεγάλη ομάδα Ρώσων, προκαλώντας πολλές απορίες στους έτερους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με το ProPublica, τα άτομα δεν είχαν ιδιαίτερες συναναστροφές με τους υπόλοιπους και συχνά απομονώνονταν και μιλούσαν στα ρωσικά.

Το γεγονός αυτό έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις προεκτάσεις της οικονομικής στήριξης και της στενής πρόσβασης που απέκτησε στην οικογένεια του Αμερικανού προέδρου ένα μέλος του κύκλου του Πούτιν. Τα τελευταία χρόνια, ο Τραμπ Τζούνιορ έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο εκπρόσωπο της προεκλογικής εκστρατείας του πατέρα του, ενώ έχει συζητηθεί ακόμη και ως πιθανός πολιτικός του διάδοχος.

Ο συνταξιούχος αξιωματούχος του FBI Φρανκ Μοντόγια δήλωσε στο μέσο: «Αν πληρώνω εγώ για τον γάμο σου, θα μου χρώσταγες κάτι. Αυτό θα έπρεπε να είναι αδιανόητο για τον γιο του προέδρου».