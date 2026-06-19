Βασικά στελέχη των Ρεπουμπλικανών στο Καπιτώλιο ενημερώθηκαν, για πρώτη φορά, σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας που υπεγράφη με το Ιράν, για τον τερματισμό του πολέμου, και ορισμένοι έμειναν τόσο έκπληκτοι που αρνήθηκαν ακόμη και να προχωρήσουν σε δημόσιο σχολιασμό.

Ωστόσο, μέσα σε 24 ώρες, ένα σημαντικό τμήμα των Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών άρχισε να εκφράζει ανοιχτά αμφιβολίες για τους όρους των διαπραγματεύσεων του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, με πολλούς να τον προτρέπουν να αλλάξει πλήρως στρατηγική.

Κάποιοι, κυρίως όσοι δεν αντιμετωπίζουν πλέον το βάρος μιας επανεκλογικής εκστρατείας, επιτίθενται ευθέως στη συμφωνία του Τραμπ.

Ο γερουσιαστής της Λουιζιάνα Μπιλ Κάσιντι, που αποχωρεί από το Κογκρέσο, επεσήμανε τα εξής: «Το Ιράν βγαίνει ισχυρότερο, εμείς βγαίνουμε πιο αδύναμοι».

Ο γερουσιαστής του Τέξας Τζον Κόρνιν, ο οποίος επίσης αποχωρεί, δήλωσε, σύμφωνα με το CNN. «Όλα όσα έχω ακούσει με ανησυχούν».

«Είναι δύσκολο να πει κανείς ότι αυτή η συμφωνία αφήνει το Ιράν σε χειρότερη θέση και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε καλύτερη», δήλωσε η γερουσιαστής της Αλάσκας Λίζα Μουρκόφσκι, προσθέτοντας αργότερα: «Έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα, έχουν χαθεί ζωές, και παρ' όλα αυτά το Ιράν φαίνεται σχεδόν να βρίσκεται στο ίδιο σημείο όπου βρισκόταν πριν».

Αλλά οι πιο σημαντικές φωνές μεταξύ των Ρεπουμπλικανών είναι εκείνες που σπάνια, αν όχι ποτέ, έχουν αποκλίνει από τη γραμμή του Τραμπ.

Το γεγονός αυτό αποτελεί καμπανάκι για τον πρόεδρο πως χωρίς σημαντικές αλλαγές, οποιαδήποτε τελική συμφωνία με το Ιράν ενδέχεται να μην επιβιώσει σε μια μελλοντική ψηφοφορία, ακόμη και σε ένα Κογκρέσο που ελέγχεται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ορισμένοι αμφιβάλλουν ακόμη και ότι θα επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο, γεγονός που θα μπορούσε να αφήσει τον Τραμπ και το κόμμα του σε ένα πολιτικό αδιέξοδο για χρόνια και να τους κοστίσει ακριβά στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Γερουσιαστής, που ζήτησε να μην κατονομαστεί για να μπορέσει να εκφράσει ανοιχτά τις σκέψεις του, έκανε λόγο για «υψηλό επίπεδο απογοήτευσης. Ο ίδιος εμφανίστηκε απαισιόδοξος για τις πιθανότητες μιας τελικής συμφωνίας, εκτιμώντας ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμφωνήσει η Τεχεράνη με τους όρους των ΗΠΑ.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, αρχικά περιορίστηκε να πει ότι ακόμη «επεξεργάζεται» τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Αργότερα πρόσθεσε ότι θέλει «να διασφαλιστεί πως τα οικονομικά κίνητρα θα εξαρτώνται από τη συμμόρφωση του Ιράν», ιδιαίτερα όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα. Σε επόμενη τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», υπογραμμίζοντας όμως ότι τη βλέπει μόνο ως πρώτο βήμα.

Όλα αυτά δείχνουν μια σταδιακή διάβρωση της υποστήριξης προς τον πρόεδρο στο εσωτερικό του κόμματος, ακόμη και μεταξύ των πιο πιστών συμμάχων του, σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους για την θητεία του. Η δυσαρέσκεια των Ρεπουμπλικανών αυξάνεται για διάφορα ζητήματα, όπως το φιλόδοξο έργο της αίθουσας εκδηλώσεων, την εκστρατεία πολιτικών αντιποίνων και, πιο πρόσφατα, τη διαμάχη γύρω από τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών. Παράλληλα, η κατάσταση μπορεί να δυσκολέψει τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να προωθήσει άλλα νομοθετικά σχέδια πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας δαπανηρής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με το Ιράν.

Μία από τις νέες φωνές αμφισβήτησης είναι ο γερουσιαστής του Μισισίπι Ρότζερ Γουίκερ, επικεφαλής Ρεπουμπλικανός στην ισχυρή Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας. Ο Γουίκερ αρνήθηκε να σχολιάσει για μία ολόκληρη ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση βασικών λεπτομερειών της συμφωνίας από τον Λευκό Οίκο. Την Πέμπτη εξέδωσε μια ιδιαίτερα επικριτική ανακοίνωση, καταδικάζοντας μεγάλο μέρος της συμφωνίας, ιδιαίτερα το ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την άρση των κυρώσεων.

«Ανησυχώ ότι το μνημόνιο κατανόησης παραχωρεί τα κέρδη της Επιχείρησης Epic Fury με τρόπους που βρίσκονται εντελώς εκτός των στόχων του προέδρου», έγραψε ο Γουίκερ. Υποστήριξε επίσης ότι το ταμείο θα έκανε τα οφέλη που είχε αποκομίσει το Ιράν από τη συμφωνία του 2015 επί προεδρίας Ομπάμα «να μοιάζουν με ψίχουλα συγκριτικά».

Ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ, γνωστός για τη σκληρή στάση του απέναντι στο Ιράν, επιτέθηκε στην πρόταση για το ταμείο, την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και την πιθανότητα το Ιράν να επωφεληθεί από την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Η ιστορία δείχνει ότι το να δίνεις δισεκατομμύρια δολάρια σε θεοκρατικούς φανατικούς που θέλουν να μας σκοτώσουν είναι εξαιρετικά κακή ιδέα, και δυστυχώς πιστεύω ότι ο πρόεδρος λαμβάνει πολύ κακές συμβουλές για αυτή τη συμφωνία», δήλωσε ο Κρουζ. «Αν δώσουμε δισεκατομμύρια στο Ιράν, αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να σκοτωθούν Αμερικανοί».

Άλλη μία «σκληρή» απέναντι στο Ιράν φωνή, η γερουσιαστής της Αϊόβα Τζόνι Έρνστ, η οποία, επίσης, αποχωρεί στο τέλος της θητείας της, εμφανίστηκε ασυνήθιστα επικριτική.

«Πολλοί από εμάς θέλουμε πραγματικά να καταλάβουμε τι ακριβώς σκέφτεται η κυβέρνηση και προς ποια κατεύθυνση πηγαίνει», είπε στους δημοσιογράφους. Για το ταμείο των 300 δισ. δολαρίων σχολίασε: «Πρέπει να ξέρω από πού θα προέλθουν αυτά τα χρήματα, γιατί δεν νομίζω ότι οι ψηφοφόροι μου θα είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι αν πρόκειται για χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων».

Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς υποβάθμισε τη σημασία των αντιδράσεων από το Καπιτώλιο.

«Θα έλεγα σε κάθε επικριτή να δείξει λίγη εμπιστοσύνη στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ιδέα ότι θα υπογράψει μια συμφωνία επιζήμια για τον αμερικανικό λαό είναι παράλογη», δήλωσε σε ενημέρωση του Λευκού Οίκου.

Ορισμένοι ανώτεροι Ρεπουμπλικανοί, όπως ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Λίντσεϊ Γκράχαμ, έχουν επικοινωνήσει προσωπικά με τους διαπραγματευτές του Τραμπ.

Ωστόσο, αρκετοί σύμμαχοι επισήμαναν την απουσία του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τη δημόσια υπεράσπιση της συμφωνίας, ενός πολιτικού που θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστος στους Ρεπουμπλικανούς της Ουάσινγκτον.

«Το να βάλεις τον Τζ. Ντ. Βανς ως κύριο πρόσωπο της συμφωνίας αντί για τον Μάρκο Ρούμπιο δεν πρόκειται να αυξήσει την εμπιστοσύνη των Ρεπουμπλικανών ότι πρόκειται για μια καλή συμφωνία», δήλωσε πρώην ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.