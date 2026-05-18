Γιατί η Ryanair δεν θα ακυρώσει καμία πτήση της, παρά την κρίση καυσίμων λόγω του πολέμου

Σε μια καθησυχαστική δήλωση για τους ταξιδιώτες που αγωνιούν για την τύχη της επόμενης πτήσης τους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, η Ryanair εξήγησε γιατί οι πτήσεις του 2026 δεν θα ακυρωθούν λόγω της κρίσης με τα καύσιμα των αεροσκαφών και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ στη Μέση Ανατολή.

Η αεροπορική εταιρεία, μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ανακοινώνοντας με σιγουριά ότι οι πτήσεις που θα ξεκινήσουν το 2027 δεν θα επηρεαστούν από την κρίση, χάρη σε μια έξυπνη συμφωνία που έχει κάνει η ιρλανδική εταιρεία με τους προμηθευτές της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ryanair, Michael O'Leary, εξήγησε γιατί σήμερα το πρωί, Δευτέρα 18 Μαΐου, καθώς η εταιρεία δημοσίευσε τα ετήσια αποτελέσματά της για το οικονομικό έτος 2026, ένα έτος κατά το οποίο αύξησε τους επιβάτες της από 200,2 εκατομμύρια σε 208,4 εκατομμύρια.

Ως εκ τούτου, αυξήθηκαν και τα έσοδα παράλληλα με αυτό, από 13,95 δισεκατομμύρια λίρες σε 15,54 δισεκατομμύρια λίρες.

Η λύση της Ryanair για να αποφεύγει τις επιπτώσεις της κρίσης του Ορμούζ

Η Ryanair έχει προχωρήσει σε μια αρκετά έξυπνη κίνηση, κάνοντας αυτό που ονομάζεται «αντιστάθμιση κινδύνου» όσον αφορά την προμήθεια καυσίμων.

Με λίγα λόγια, η εταιρεία έχει συμφωνήσει εκ των προτέρων να πληρώνει μια σταθερή τιμή για τα καύσιμα της.

Στην παρούσα κατάσταση, η Ryanair έχει καλύψει ένα τεράστιο 80% των αναγκών της σε καύσιμα μέχρι τον Απρίλιο του 2027. Μάλιστα, με την τιμή των 67 δολαρίων το βαρέλι, όσο οι τιμές στην αγορά κινούνται από 90 δολάρια το βαρέλι μέχρι 200.

«Η συντηρητική στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου για τα καύσιμα αεριωθούμενων της Ryanair θα διασφαλίσει τα κέρδη της στις τρέχουσες πολύ ασταθείς αγορές πετρελαίου και θα διευρύνει το πλεονέκτημα κόστους έναντι των ανταγωνιστών της ΕΕ για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους 27», δήλωσε ο O'Leary.

Καύσιμα από αλλού

Στη δήλωσή του σχετικά με την αντιστάθμιση κινδύνου έλλειψης καυσίμων της Ryanair, ο O'Leary δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι μόνο μία από τις πολλές οδούς για την προμήθεια καυσίμων.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει οικονομική αβεβαιότητα και δεν γνωρίζουμε ακόμη πότε θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ», είπε.

«Παρά ταύτα, η Ευρώπη παραμένει σχετικά καλά εφοδιασμένη με καύσιμα, με σημαντικούς όγκους να προέρχονται από τη Δυτική Αφρική, την Αμερική και τη Νορβηγία», πρόσθεσε.