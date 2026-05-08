«Να προστατευτούν τα δικαιώματά μας» - Αυτά είναι τα σενάρια για το μέλλον των εργαζομένων της Ryanair

H απόφαση της Ryanair να κλείσει οριστικά τη βάση της στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» φέρνει μαζί της και δραστικές περικοπές. Σε πτήσεις, αεροπορικές θέσεις, αλλά και θέσεις εργασίας. Πίσω από αυτές υπάρχουν περίπου 200 υπάλληλοι και άλλες τόσες οικογένειες που αναμένουν ενημέρωση για την επόμενη ημέρα στη δουλειά και τη ζωή τους.

Οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι αυτή την ώρα σε ό,τι αφορά το μέλλον τους είναι συγκεχυμένες. Κύκλοι της αγοράς που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο ανέφεραν μέχρι πρότινος πως μετά το καλοκαίρι, όταν και θα λήξει η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος, θα πρέπει να τους γνωστοποιηθεί η νέα βάση επιχειρήσεων.

Κανείς όμως δεν γνωρίζει ακόμα τι θα γίνει τους χειμερινούς μήνες. Οι εκτιμήσεις είναι πως oι εργαζόμενοι θα απορροφηθούν, δεδομένου πως οι απαιτήσεις για συγκεκριμένες θέσεις, όπως για παράδειγμα αυτές των πιλότων, είναι τεράστιες.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, η πολιτική της εταιρείας θα είναι λογικά να μεταφέρει τα αεροπλάνα της Θεσσαλονίκης στη νέα βάση που πιθανότατα θα δημιουργήσει.

«Η Αλβανία το νέο ανερχόμενο hub της περιοχής»

Το σενάριο η εταιρεία να εστιάσει στη βάση της Αλβανίας θεωρείται μια πιθανή λύση, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η Ryanair άλλωστε κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή 8/5 παρουσίασε τον προορισμό ως το νέο ανερχόμενο σταυροδρόμι της ευρύτερης περιοχής. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, η βάση των Τιράνων ήδη αναπτύσσεται ταχύτερα από την ελληνική αγορά.

Ανακοίνωση από τους Εργαζόμενους της Ryanair στην Ελλάδα

Σημειώνεται ότι λίγο μετά την επίσημη απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» εξέδωσαν ανακοίνωση οι εργαζόμενοι της εταιρείας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με αυτή, «η απόφαση για απόσυρση τριών αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, η μείωση περίπου 700.000 διαθέσιμων επιβατικών θέσεων και η κατάργηση δώδεκα δρομολογίων δημιουργούν εύλογη ανησυχία για τις συνέπειες που θα προκύψουν για τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και συνολικά την αεροπορική δραστηριότητα της περιοχής».

Ολόκληρο το κείμενο

«Το Σωματείο Πληρώματος Καμπίνας Αεροσκαφών Ryanair (R.A.C.U.) τοποθετείται με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τη λειτουργία της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και τις αλλαγές που δρομολογούνται στο επιχειρησιακό πλάνο της εταιρείας.

Η απόφαση για απόσυρση τριών αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, η μείωση περίπου 700.000 διαθέσιμων επιβατικών θέσεων και η κατάργηση δώδεκα δρομολογίων δημιουργούν εύλογη ανησυχία για τις συνέπειες που θα προκύψουν για τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και συνολικά την αεροπορική δραστηριότητα της περιοχής.

Αυτή τη στιγμή, το R.A.C.U. ξεκινά σειρά παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την πλήρη ενημέρωση των εργαζομένων, την καταγραφή των επιπτώσεων και τη διασφάλιση της εργασιακής τους προστασίας. Το Σωματείο θα ζητήσει άμεσα επικοινωνία με τη διοίκηση της εταιρείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επιδιώκοντας άμεσο και ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον των εργαζομένων στη βάση της Θεσσαλονίκης.

Ξεκαθαρίζουμε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο συνεννόησης με τη διοίκηση της Ryanair, με στόχο την εξεύρεση δίκαιων και βιώσιμων λύσεων που θα διασφαλίζουν τόσο τη συνέχιση της αεροπορικής δραστηριότητας όσο και τη σταθερότητα των θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, όμως, το Σωματείο προχωρά σε συντονισμό ενεργειών σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ελληνικά και ευρωπαϊκά συνδικάτα, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα θεσμικής, νομικής και συνδικαλιστικής παρέμβασης που προβλέπεται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εργατική νομοθεσία, προκειμένου να προστατευθούν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Το R.A.C.U. επισημαίνει επίσης ότι οι εξελίξεις αυτές δεν αφορούν αποκλειστικά το προσωπικό καμπίνας, αλλά επηρεάζουν συνολικά την αεροπορική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, όπως τα Χανιά και το Ηράκλειο, με πιθανές συνέπειες για εργαζόμενους στην επίγεια εξυπηρέτηση και σε άλλους συναφείς κλάδους.

Το Σωματείο θεωρεί ότι οι αποφάσεις στον τομέα των αερομεταφορών δεν μπορούν να λαμβάνονται αποκλειστικά με οικονομικά και επιχειρησιακά κριτήρια, χωρίς να συνυπολογίζονται οι επιπτώσεις στους ανθρώπους που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία του κλάδου.

Με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, το R.A.C.U. θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την προάσπιση των εργαζομένων, διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις, διαφάνεια και σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να έρθουν άμεσα σε επικοινωνία με το Σωματείο μας, ώστε από κοινού να συντονίσουμε τις ενέργειες μας».

Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης από την άλλη απαιτεί μέσα από ανακοίνωσή του να μη γίνει καμία απόλυση, να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων στη Ryanair χωρίς καμία βλαπτική μεταβολή.

«Οι τελευταίες εξελίξεις μετά το διαφαινόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην Θεσσαλονίκη απειλεί την εργασία των εργαζομένων στη Ryanair. Οι μπίζνες μεταξύ της Fraport και της Ryanair έχουν θύματα τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι στην Ryanair και στο Αεροδρόμιο δεν έχουμε κανένα συμφέρον να ταχθούμε με την μία ή την άλλη εταιρεία.

Τα τελευταία χρόνια η επιβατική κίνηση στο Αεροδρόμιο "Μακεδονία" σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η ανάπτυξη του κλάδου των αερομεταφορών είναι τεράστια. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες γίνονται θύματα της εντατικοποίησης στη δουλειά τους, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, βλέπουν τους μισθούς τους να εξανεμίζονται από την ακρίβεια και αντιλαϊκοί νόμοι, όπως το 13ωρο νομιμοποιούν την ήδη απαράδεκτη κατάσταση.

Οι εργαζόμενοι/ες στο Αεροδρόμιο δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από την εργοδοσία. Τα αφεντικά νοιάζονται για τα κέρδη και τα μερίσματα τους. Δεν διστάζουν να κάνουν πολέμους για αυτά και να αλλάζουν -όπως συμβαίνει τώρα στη Θεσσαλονίκη- τη βάση, τις υποδομές τους πετώντας εργαζόμενους στο δρόμο. Την ίδια στιγμή η Ryanair ανακοίνωσε κέρδη ρεκόρ στα 1,61 δισ. ευρώ με την πληρότητα της να βρίσκεται στο 93%!

Με την απελευθέρωση των Μεταφορών και τις ιδιωτικοποιήσεις η ΕΕ, το κράτος και οι κυβερνήσεις έχουν διαμορφώσει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση: Εργαζόμενοι αναλώσιμοι και "ευέλικτοι" με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ελλιπή μέτρα ασφαλείας, όπως επανειλημμένα έχει καταγγείλει το Σωματείο μας.

Μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Αεροδρόμιο και αλλού χρειάζεται να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε το δίκιο μας, την εξασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας χωρίς "ναι μεν, αλλά" και μετακίνηση σας σε άλλη βάση. Έχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε.

Το πραγματικό δίλημμα είναι ένα για εμάς: Η οργάνωση για να διεκδικήσουμε τη ζωή μας ή υποταγή μπροστά στις μπίζνες για τα κέρδη».

Το Σωματείο, καλεί τους εργαζόμενους, «όλοι μαζί να παλέψουν για:

Να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας όλου του προσωπικού χωρίς καμία βλαπτική μεταβολή.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με συμβάσεις αορίστου χρόνου χωρίς αλλαγές στη βάση των πληρωμάτων και όλων των εργαζομένων.

Να αναβαθμιστούν όλα τα συστήματα ασφαλείας που απαιτούνται στο Αεροδρόμιο και να προχωρήσουν προσλήψεις στην ΥΠΑ για να μην μετρήσουμε θύματα εργαζόμενους και επιβάτες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.