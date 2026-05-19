Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση του Global Sumud Flotilla με στόχο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, και δύο πλοία του στολίσκου δέχθηκαν πυρά από τις δυνάμεις του Ισραήλ, σύμφωνα με τους διοργανωτές της αποστολής.

Το βίντεο από τη ζωντανή μετάδοση της πορείας του στολίσκου δείχνει στρατιώτες να ανοίγουν πυρ σε δύο σκάφη. Δεν είναι σαφές τι είδους πυρομαχικά χρησιμοποιήθηκαν. Ένας εκπρόσωπος του στολίσκου είπε ότι συνολικά έξι πλοιάρια μπήκαν στο στόχαστρο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters στο υπουργείο Εξωτερικών, ένας εκπρόσωπος του οποίου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Οι διοργανωτές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είπαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει 44 από τα πλοία στην ανατολική Μεσόγειο και έξι συνεχίζουν την πορεία τους.

Καταδικάζει την επίθεση του Ισραήλ ο Ερντογάν, καταδικάζουν μέλη του στολίσκου οι ΗΠΑ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ διαμήνυσε τη Δευτέρα, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ότι «δεν θα επιτρέψει καμία διάσπαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας».

Μιλώντας από την Άγκυρα, αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την ισραηλινή επέμβαση εναντίον των «ταξιδιωτών της ελπίδας» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση εναντίον των ισραηλινών ενεργειών.

Τα πλοιάρια του Global Sumud Flotilla απέπλευσαν, για τρίτη φορά, την περασμένη Πέμπτη από τη νότια Τουρκία, καθώς οι προηγούμενες απόπειρες για μεταφορά βοήθειας στη Γάζα αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στον στολίσκο μετέχουν 426 άνθρωποι από 39 χώρες.

🚨 ISRAEL INTERCEPTS ANOTHER GAZA FLOTILLA BOAT (NOT ON VIDEO)



Israeli forces intercepted one of the remaining boats from the Global Sumud Flotilla as it attempted to challenge Israel’s naval blockade of Gaza.



According to the flotilla’s own tracker, the vessel was stopped… pic.twitter.com/ct1jI4SenK — Mossad Commentary (@MOSSADil) May 19, 2026

Λίγο νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι επιβάλει κυρώσεις σε τέσσερα πρόσωπα που σχετίζονται με τον στολίσκο, τον οποίο χαρακτήρισε «υπέρ της Χαμάς».

Οι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές λένε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξισώνουν λανθασμένα την προάσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων με την υποστήριξη προς του εξτρεμιστές της Χαμάς.