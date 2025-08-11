H easyJet έθεσε σε διαθεσιμότητα πιλότο γιατί έγινε λιώμα στο ξενοδοχείο και κυκλοφορούσε γυμνός

Σε διαθεσιμότητα έθεσε η easyJet πιλότο της, μετά τις καταγγελίες ότι περιφερόταν γυμνός σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, αφού πρώτα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Ο πιλότος εθεάθη γυμνός στη ρεσεψιόν ξενοδοχείου 5 αστέρων στο Πράσινο Ακρωτήρι, σύμφωνα με τη Sun, με μαρτυρίες να λένε πως έπινε από το προηγούμενο βράδυ και παραπατούσε.

Όπως ανέφερε ο Guardian, έβγαλε όλα τα ρούχα του και μπήκε στην αίθουσα υποδοχής, ενώ στη συνέχεια έκοβε βόλτες χωρίς τα ρούχα του στο γυμναστήριο και στο σπα.

Ο πιλότος επρόκειτο να μεταφέρει επιβάτες από το Πράσινο Ακρωτήριο στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου την περασμένη Τετάρτη.

Μετά το περιστατικό στο ξενοδοχείο, η αεροπορική εταιρεία τον απέκλεισε από τις πτήσεις και κάλεσε έναν άλλο πιλότο να τον αντικαταστήσει.

Πηγή της easyJet δήλωσε στην εφημερίδα Sun: «Όποιος είδε τον πιλότο να χοροπηδάει γυμνός τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας πριν από την πτήση, δεν θα σκεφτόταν ποτέ να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με αυτόν στα χειριστήρια».

Ένας εκπρόσωπος της easyJet δήλωσε: «Μόλις ενημερωθήκαμε, ο πιλότος τέθηκε αμέσως εκτός υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες μας, εν αναμονή της διερεύνησης του περιστατικού. Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος είναι η ύψιστη προτεραιότητα της easyJet».

