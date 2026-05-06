Τα τρία ύποπτα περιστατικά του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, που όπου είχε μεταδοθεί ο χανταϊός, απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρονται στην Ολλανδία, ενημέρωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα. Τη ίδια στιγμή, μία νοσούσα έχασε τη ζωή της, ενώ ένας ακόμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, κατά το ΑΜΠΕ.

«Τρεις ασθενείς ύποπτοι ως κρούσματα του χανταϊού απομακρύνθηκαν από το πλοίο και κατευθύνονται προς την Ολλανδία για να λάβουν ιατρική φροντίδα σε συντονισμό με τον ΠΟΥ, την διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου και τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ολλανδίας», ανακοίνωσε o Γκεμπρεγέσους.

Χανταϊός: Συναγερμός για «ελεύθερο» κρούσμα

Σε νεότερη εξέλιξη που μεταφέρει το ΣΚΑΙ, φέρεται να επιβεβαιώθηκε κρούσμα του ιού, για πρώτη φορά, σε έναν μη επιβάτη πο πιθανώς είχε αλληλεπιδράσει με επιβάτη του πλοίου.

Όπως αναφέρεται, ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, προσβλήθηκε από χανταϊό μετά από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτό θα ήταν το πρώτο άτομο που προσβλήθηκε από την ασθένεια και δεν επέβαινε στο πλοίο. Ταυτοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνών ιχνηλάτησης επαφών που διεξάγονται για επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Διεξάγονται εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για το στέλεχος των Άνδεων, τη μόνη μετάλλαξη του ιού που μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων.

Χανταϊός: Η επικίνδυνη μετάλλαξη στο πλοίο

Ταυτόχρονα, δύο ειδικοί λοιμωξιολόγοι από την Ολλανδία κατευθύνονται προς το κρουαζιερόπλοιο, ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions διευκρινίζοντας ότι οι δύο ειδικοί θα παραμείνουν επί του πλοίου και μετά τον απόπλου του από το Πράσινο Ακρωτήριο.

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής διαπίστωσαν πως η μετάλλαξη του «στελέχους των Άνδεων» που παρουσιάζει ο χανταϊός, η οποία μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, είχε προσβάλλει δύο άτομα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Στο συγκεκριμένο πλοίο είχε ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας, όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας της χώρας σε παρουσίασή του στο κοινοβούλιο, μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να αναχωρήσει από τα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, στη δυτική Αφρική, όπου βρίσκεται για τα Κανάρια Νησιά, αφού η κυβέρνηση της Ισπανίας του έδωσε άδεια να δέσει στο λιμάνι της Τενερίφης.

Χανταϊός: Ο ηγέτης των Καναρίων Νήσων βάζει εμπάργκο στο πλοίο

Σε μία πρόσφατη εξέλιξη, κατά το Reuters, η περιφερειακή κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων της Ισπανίας αντιτίθεται στο να επιτρέψει και να ελλιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο, όπως ανακοίνωσε ο ηγέτης της, Φερνάντο Κλαβίχο.

«Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του», δήλωσε ο Κλαβίχο στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE.

Πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες για να συζητήσουν το θέμα. Ο Κλαβίχο ανήκει στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα - την κύρια αντιπολίτευση στους Σοσιαλιστές του Σάντσες.