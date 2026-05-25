Χάος στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο: Γκλομπ και συλλήψεις στην υποδοχή ακτιβιστών της Γάζας

Επεισόδια σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Mπιλμπάο κατά την επιστροφή ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας, με την αστυνομία να κάνει χρήση γκλομπ εναντίον διαδηλωτών και υποστηρικτών που είχαν συγκεντρωθεί για να τους υποδεχθούν.
Η ένταση ξέσπασε όταν συγγενής ενός από τους έξι ακτιβιστές, οι οποίοι επέστρεφαν από την Τουρκία μετά τη σύλληψή τους από ισραηλινές δυνάμεις, επιχείρησε να τους προσεγγίσει και απωθήθηκε βίαια από αστυνομικό.
Βίντεο από το περιστατικό δείχνουν αστυνομικούς να χτυπούν ανθρώπους με γκλομπ και να ακινητοποιούν διαδηλωτές στο έδαφος, ενώ παρευρισκόμενοι αποδοκίμαζαν τις ενέργειές τους. Σύμφωνα με τις αρχές, νωρίτερα ακτιβιστές είχαν μπλοκάρει την έξοδο άλλων επιβατών, με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας.
Η βασκική περιφερειακή αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για ανυπακοή, αντίσταση κατά της αρχής και επίθεση σε αστυνομικούς, ενώ δύο από τους συλληφθέντες ήταν μέλη της αποστολής που είχαν μόλις επιστρέψει.
Παράλληλα, ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι αστυνομικοί ενήργησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «υπερβολική χρήση βίας» και ζητώντας ουσιαστική λογοδοσία από τις αρχές. Όπως ανέφερε, οι εικόνες δεν δικαιολογούν τη χρήση βίας, ειδικά απέναντι σε άτομα που βρίσκονταν ήδη ακινητοποιημένα στο έδαφος.
Μετά τα επεισόδια, περίπου 2.000 διαδηλωτές συμμετείχαν την Κυριακή σε πορεία στο Μπιλμπάο, καταγγέλλοντας τη στάση της βασκικής αστυνομίας και κατηγορώντας την τοπική κυβέρνηση για στήριξη του σιωνισμού.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε βίντεο του Μπεν Γκβιρ, στο οποίο εμφανίζεται να χλευάζει ακτιβιστές που κρατούνταν ακινητοποιημένοι σε φυλακή στο λιμάνι της Ασντόντ.
