Στις 8 Μαΐου 2008, ο 18χρονος Τζος Μάντοξ (Josh Maddux) έφυγε από το σπίτι των γονιών του για μια σύντομη βόλτα στον διπλανό Εθνικό Δρυμό του Pike, κάτι που ο φυσιολάτρης νεαρός έκανε τακτικά. Αλλά αυτή τη φορά, δεν έμελε να επιστρέψει.

Και για επτά χρόνια, ήταν λες και ο Τζος ήταν ακόμα εκεί έξω στα πυκνά δάση του Κολοράντο. Ούτε σορός, ούτε χνάρια, κανείς δεν είχε την παραμικρή ιδέα τι είχε απογίνει ο έφηβος, κάτι που θα άλλαζε εκείνη τη χρονιά, γράφει το strangeoutdoors.com.

Τον Αύγουστο του 2015, λιγότερο από ένα μίλι από το σπίτι του στην κωμόπολη Woodland Park, ο εργολάβος Τσακ Μέρφι κατεδάφιζε μια παλιά ξύλινη καλύβα για να ανοίξει τη θέση της για τριάντα δύο νέες οικογενειακές κατοικίες.

Τζος Μάντοξ: Η μούμια στην καμινάδα

Η καλύβα δεν είχε χρησιμοποιηθεί εδώ και χρόνια και το εσωτερικό ήταν βρώμικο, υγρό, γεμάτο με σάπια ξύλα και σπαρμένο με σκουπίδια. Καθώς η ομάδα κατεδάφισης άρχισε να σπάει την καμινάδα, έκαναν μια τρομακτική ανακάλυψη:

Πακτωμένο μέσα στον στενό χώρο ήταν το πτώμα, ή πιο σωστά, η μούμια του Τζος Μάντοξ, που αργότερα επιβεβαιώθηκε με ανάλυση DNA. Ήταν γυμνός, εκτός από ένα λεπτό πουκάμισο, και τα ρούχα του βρέθηκαν τακτοποιημένα και στοιβαγμένα μέσα στην καλύβα.

Τι συνέβη στον Τζος; Μπήκε στην καμινάδα οικειοθελώς ή τον ανάγκασε κάποιος να μπει; Το ανησυχητικό μυστήριο της μοίρας του συνεχίζει να στοιχειώνει και να διεγείρει το ενδιαφέρον, προκαλώντας έντονες συζητήσεις μεταξύ ερευνητών αλλά και των...«ντετέκτιβ» του διαδικτύου.

Δύο χρόνια πριν από την εξαφάνιση του Τζος, την 1η Ιουνίου 2006, μια εβδομάδα πριν από την αποφοίτησή του από το λύκειο, ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Ζάκαρι, 18 ετών, αυτοκτόνησε αφού υπέφερε από σοβαρή κατάθλιψη.

Ο πατέρας του, Μάικ Μάντοξ είπε: «Έθαψα τον μεγαλύτερο αδελφό του δύο χρόνια πριν και ήταν τόσο δύσκολο για τον Τζος. Όταν πέθανε ο αδελφός του, τον έσπρωξε στα όριά του. Ήταν ένα μεγάλο σοκ για την οικογένεια και ένα μεγάλο σοκ για τον Τζος. Ένιωθε μεγάλη εκτίμηση για τον μεγαλύτερο αδελφό του».

Παρά ταύτα, ο Τζος τα πήγαινε καλά και τώρα ήταν ευτυχισμένος με τη ζωή του.

Η εξαφάνιση του Τζος Μάντοξ

Στις 8 Μαΐου 2008, ο Τζος έφυγε από το σπίτι, λέγοντας στην αδερφή του Κέιτ ότι θα πήγαινε βόλτα. Συχνά πήγαινε μόνος του για πεζοπορία, οπότε όταν η αδερφή του τον είδε στο σπίτι πριν φύγει, δεν του έδωσε και πολλή σημασία.

Αλλά όταν δεν επέστρεψε αργότερα το ίδιο βράδυ, η οικογένεια ανησύχησε. Στις 13 Μαΐου, 5 ημέρες μετά την εξαφάνισή του, ο πατέρας του, Μάικ, κάλεσε την αστυνομία για να δηλώσει την εξαφάνιση του Τζος.

Ο Μάικ είπε: «Σηκώθηκα ένα πρωί και ο Τζος ήταν εκεί, αλλά δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Την επόμενη μέρα δεν είχε γυρίσει ακόμα σπίτι. Τηλεφώνησα στους φίλους του, αλλά κανείς δεν τον είχε δει. Κανείς δεν ξέρει πού είναι».

Η αναζήτηση

Οι αρχές, φίλοι και οικογένεια έψαξαν τη γειτονιά και το κοντινό πάρκο όπου ο Τζος μπορεί να αποφάσισε να πάει για περίπατο. Μετά από μήνες αναζήτησης, τίποτα δεν είχε ανακαλυφθεί και οι ελπίδες εξανεμίστηκαν.

Η αδερφή του Τζος, η Κέιτ, ήλπιζε ότι είχε φύγει από την πόλη για να κυνηγήσει μία καριέρα στη μουσική ή να ξεκινήσει μια διαφορετική ζωή.

«Από τότε που ο Τζος ήταν 18 ετών, ήταν λογικό να υποθέσουμε ότι μπορεί να αποφάσισε να φύγει από την πόλη για να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Ως μία από τις δύο μεγαλύτερες αδερφές του, πάντα πίστευα ότι αυτό συνέβαινε.

Περίμενα ότι θα επέστρεφε στο σπίτι ανά πάσα στιγμή με μια σύζυγο και μικρά παιδιά, ώστε να μπορέσουν να συναντήσουν τους παππούδες και τις δύο θείες τους».

Το σώμα στην καμινάδα

Το 2015, ο Τσακ Μέρφι, 80 ετών, ένας οικοδόμος από το Κολοράντο Σπρινγκς, κατεδάφιζε την παλιά ξύλινη καλύβα του στην οδό Μίντοουλαρκ, μια μεγάλη περιοχή που περιβάλλεται από ψηλά πεύκα.

Είχε αρχικά αγοράσει την καλύβα τη δεκαετία του 1950. Παλαιότερα ήταν το Homestead of Thunderhead Ranch στην οδό Rampart Range Road, στη βόρεια πλευρά του Woodland Park.

Η καλύβα δεν είχε χρησιμοποιηθεί για μια δεκαετία και είχε ερειπωθεί. Ο Τσακ αποφάσισε να την κατεδαφίσει για ανάπτυξη ακινήτων και τον Αύγουστο του 2015 ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης. Ο αδερφός του Τσακ έμενε στην καλύβα μέχρι το 2005, αλλά από τότε που μετακόμισε, είχε μετατραπεί σε αποθήκη και σπάνια την επισκέπτονταν.

Τα άγρια ζώα αποτελούσαν πρόβλημα και υπήρχε μια αισθητή δυσοσμία όταν ο Τσακ ήρθε στην καλύβα στις 7 Αυγούστου.

Καθώς οι εργάτες αποσυναρμολογούσαν την καμινάδα, χρησιμοποιώντας έναν εκσκαφέα, και έφταναν στο εσωτερικό, ο Τσακ έκανε την τρομακτική ανακάλυψη του πτώματος ενός νεαρού άνδρα, στριμωγμένου σε εμβρυϊκή στάση με τα πόδια πάνω από το κεφάλι του. Κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε μαζί με τον ιατροδικαστή της κομητείας, ο οποίος αργότερα, με τη βοήθεια οδοντιατρικών αρχείων, ταυτοποίησε με βεβαιότητα το πτώμα ως αυτό του αγνοούμενου, Τζόσουα Μάντοξ.

Τζος Μάντοξ - Τα σενάρια φουντώνουν

Φυσικά η γενικότερη υπόθεση, το διάστημα που είχε μεσολαβήσει, η παράταιρη σκηνή του θανάτου, έδωσαν αμέσως τροφή σε σενάρια για τα αίτια του θανάτου.

Δεδομένου ότι η καλύβα βρισκόταν στο κέντρο ενός μεγάλου οικόπεδου, περιτριγυρισμένη από πευκοδάσος, περίπου 15 μέτρα από τον δρόμο, η αστυνομία υποστήριξε ότι, χωρίς γειτονικά σπίτια, αν ο Τζος είχε φωνάξει για βοήθεια, κανείς δεν θα μπορούσε να τον ακούσει ούτως ή άλλως.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας Τέλερ, Αλ Μπορν, έκανε νεκροψία και δεν βρήκε καμία ένδειξη χρήσης ουσιών.

Είπε: «Ο σκληρός ιστός δεν έδειξε σημάδια τραύματος. Δεν υπήρχαν σπασμένα κόκαλα, ούτε σημάδια μαχαιριού. Δεν υπήρχαν τρύπες από σφαίρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν απαντήσεις σε πολλά πράγματα. Είναι πολύ συγκεχυμένο. Δεν ήταν ακαριαίος θάνατος. Το πώς πέθανε είναι μόνο θέμα εικασιών, αλλά ξέρουμε ότι δεν πέθανε από την πείνα επειδή αυτό διαρκεί πολλές εβδομάδες.

Έτσι, μετά προχωράμε στην εξέλιξη της υπόθεσης και έχουμε αφυδάτωση, η οποία μπορεί να διαρκέσει μόνο λίγες ημέρες, και το άλλο πράγμα θα ήταν υποθερμία, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει μία ή δύο ημέρες. Δεν έχουμε στοιχεία για να πούμε ποιο από τα δύο ήρθε πρώτο».

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2015, ο Μπορν έκρινε ότι επρόκειτο για «Θάνατο από Ατύχημα». Υπέθεσε ότι ο Τζος είχε σκαρφαλώσει στην καμινάδα και είχε κολλήσει στο πιο στενό της σημείο.

Ο Μπορν δήλωσε ότι η θέση του Τζος στην καμινάδα «φάνηκε να ήταν μια εκούσια πράξη για να αποκτήσει πρόσβαση». Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πιο πιθανή αιτία θανάτου ήταν η υποθερμία, καθώς η θερμοκρασία γύρω από την εξαφάνισή του, μεταξύ 8 και 10 Μαΐου 2008, είχε πέσει στους -6,7°C.

Οι αμφιβολίες

Πολλοί ντόπιοι, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας, είχαν προβλήματα με την έκθεση του ιατροδικαστή. Ο Τσακ αμφισβήτησε το συμπέρασμα του ιατροδικαστή περί ατυχήματος, καθώς η καμινάδα είχε κατασκευαστεί είκοσι χρόνια πριν.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής της, ήταν εφοδιασμένη με ένα παχύ συρματόπλεγμα κρεμασμένο από ατσάλινα άγκιστρα για να εμποδίζει τα ζώα και άλλα υλικά να πέφτουν στην καμινάδα.ή να εισέλθουν στην καμπίνα.

Ο Μέρφι είπε: «Ήταν μια βαριά συρμάτινη σχάρα, ένα συρμάτινο πλέγμα. Το εγκατέστησα κατά μήκος της καμινάδας, περίπου μία σειρά από τούβλα από την κορυφή. Δεν θέλαμε να έχουμε προβλήματα με ρακούν και άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να μπουν στην καμινάδα». Ο Μπορν σκέφτηκε ότι η σχάρα θα μπορούσε να είχε σκουριάσει ή να έχει διαβρωθεί και δήλωσε: «Κανείς δεν είδε το μεταλλικό πλέγμα. Δεν το είδαμε σε καμία από τις φωτογραφίες μας. Μπορεί να έχει εξαφανιστεί».

Ο Μέρφι απάντησε ότι όλα τα μεταλλικά αντικείμενα είχαν συλλεχθεί και μεταφερθεί για παλιοσίδερα κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης. Αυτό εξηγούσε γιατί ο ιατροδικαστής δεν αναγνώρισε το πλέγμα, καθώς δεν βρισκόταν πουθενά κοντά στην καμινάδα.

Παραδεχόμενος τον Μέρφι, ο Μπορν άνοιξε ξανά την υπόθεση τρεις ημέρες μετά το αρχικό του συμπέρασμα. Μια μεγάλη ξύλινη μπάρα που είχε αποκολληθεί από έναν τοίχο στην κουζίνα και είχε συρθεί για να μπλοκάρει την καμινάδα από το εσωτερικό της καμπίνας, έθεσε περαιτέρω υποψίες.

Αν η μπάρα είχε αποκολληθεί από τον τοίχο, τότε ποιος το είχε κάνει και γιατί;

Το σώμα του Τζος είχε επίσης βρεθεί σε εμβρυϊκή στάση, με τα πόδια του πάνω από το κεφάλι του και εξαρθρωμένα από τον κορμό του. Πρέπει να μπήκε πρώτα στην κεφαλή της καμινάδας για να βρεθεί σε μια τέτοια στάση. Αυτή ήταν μια κάπως ασυνήθιστη στάση, και ο Μπορν είχε σχολιάσει νωρίτερα ότι πίστευε ότι θα χρειάζονταν δύο άτομα για να τον τοποθετήσουν με τέτοιο τρόπο.

Ακόμα πιο παράξενο ήταν ότι όταν βρέθηκε το σώμα του Τζος, φορούσε μόνο ένα λεπτό, ισοθερμικό μπλουζάκι, και τα ρούχα του είχαν βρεθεί στην πραγματικότητα μέσα στην καμπίνα, διπλωμένα δίπλα στο τζάκι.

Ο Μπορν είπε για αυτά τα στοιχεία: «Αυτό μας κούρασε πολύ. Βρήκαμε τα ρούχα του ακριβώς έξω από την εστία. Φορούσε μόνο ένα θερμικό μπλουζάκι. Δεν ξέρουμε γιατί έβγαλε τα ρούχα του, έβγαλε τα παπούτσια και τις κάλτσες του, και γιατί βγήκε έξω, ανέβηκε στην οροφή και κατέβηκε από την καμινάδα. Δεν ήταν λογική σκέψη».

Η αναθεωρημένη έκθεση αυτοψίας ανέφερε ότι η αιτία θανάτου θα μπορούσε να είναι «ατύχημα, δολοφονία ή απροσδιόριστες αιτίες». Ο Μπορν είπε: «Έχουμε καταλήξει στην πιο πιθανή εξήγηση και θα παραμείνει ατύχημα. Πράγματι κατέβηκε από την καμινάδα. Αυτό είναι το συμπέρασμά μας».

Οι «θρύλοι» για τον Τζος Μάντοξ

Η αστυνομία έλαβε αρκετές ανώνυμες πληροφορίες που υποδείκνυαν στοιχεία και κατονόμαζαν υπόπτους που καυχιόντουσαν ότι σκότωσαν τον Τζος.

Ένας τέτοιος ύποπτος βρισκόταν τώρα φυλακισμένος σε φυλακή του Τέξας και είχε προηγουμένως περάσει χρόνο στις φυλακές του Σιάτλ και του Πόρτλαντ. Είχε μακρύ ιστορικό βίαιων εγκλημάτων. Μια πληροφορία είχε ενημερώσει την αστυνομία ότι αυτός ο άνδρας είχε θεαθεί με τον Τζος.

Μιλώντας για τον άνδρα, ο Αλ Μπορν είπε: «Δεν μπορούν να μου δώσουν ώρες και λεπτομέρειες, και δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε στοιχεία που να χρονολογούνται επτά χρόνια πίσω». Ο Μπορν αμφέβαλλε επίσης ότι ο άνδρας θα μπορούσε να βάλει τον Τζος στην καμινάδα μόνος του.

Το 2015, μια ανάρτηση στο Reddit έδωσε ένα όνομα στον ύποπτο που μόλις αναφέρθηκε. Η ανάρτηση έλεγε: «Πήγα στο λύκειο με έναν αδύνατο χίπη που ονομαζόταν Άντι και έπαιζε κιθάρα σε μια μπάντα.

Δεν ήμουν ποτέ καλός φίλος μαζί του ή κάτι τέτοιο, αλλά περίπου ένα χρόνο αφότου αποφοίτησα, ένας από τους καλούς μου φίλους, ο Τζος, άρχισε να κάνει παρέα μαζί του και μετά εξαφανίστηκε. Αποδείχθηκε ότι, εκτός από το ότι έγινε πολύ πιο τρομακτικός στην όψη, ο Άντι είχε πράγματι κατευθυνθεί στο Νέο Μεξικό, όπου έκανε παρέα με τον φροντιστή ενός ανάπηρου άνδρα και τον κάλεσαν στο διαμέρισμά τους.

Ο φροντιστής μπήκε στο ντους και όταν επέστρεψε, ο ανάπηρος άνδρας είχε μαχαιρωθεί μέχρι θανάτου και ο Άντι έχει εξαφανιστεί. Όταν συνελήφθη ο Άντι, ισχυρίστηκε επίσης ότι σκότωσε μια γυναίκα στο Τάος και έβαλε το σώμα της σε ένα βαρέλι.

Απ' όσο μπορώ να καταλάβω, κανείς δεν μπήκε καν στον κόπο να τηλεφωνήσει στον Άντι για να τον ρωτήσει αν ήξερε κάτι. (Παρεμπιπτόντως, από ό,τι ακούω, ο Άντι εξακολουθεί να κάνει τη δουλειά του όταν δεν είναι στο ψυχιατρείο).

Το μόνο που λέω είναι: Μακάρι να είχαν ξεκινήσει μια έρευνα. Προσπαθήστε να εντοπίσετε κάποια στοιχεία. Πάρτε συνέντευξη από μερικούς από τους ανθρώπους που ζητούν πληροφορίες τα τελευταία επτά χρόνια. Ίσως ελέγξτε για σπέρμα ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Μην λέτε απλώς "τυχαίο" και να "νίπτετε τας χείρας"».

Ο Τσακ Μέρφι, ο ιδιοκτήτης της καλύβας, είπε: «Είναι ένα πραγματικό αίνιγμα. Μια τραγική, τρομερή ιστορία. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν κατέβηκε από την καμινάδα. Μπήκε στο τζάκι και ανέβηκε. Αλλά γιατί; Νομίζω ότι θα παραμείνει μυστήριο. Μία από αυτές τις θλιβερές ιστορίες».