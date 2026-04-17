Σε απανωτές αναρτήσεις προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα (17/4) με φόντο τις εξελίξεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε την Παρασκευή 17 Απριλίου ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει πλήρως ανοικτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, κινούμενοι σε κοινή γραμμή με την εκεχειρία στον Λίβανο.

Η πρώτη ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social, ήταν αυτή που ανακοίνωσε και επίσημα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι το στενό του Ιράν είναι πλήρως ανοιχτό και έτοιμο για πλήρη διέλευση. Ευχαριστώ!», έγραψε.

Μόλις λίγα λεπτά μετά ο ρεμπουμπλικάνος ξαναέγραψε για τα Στενά: «Το Στενό του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτό και έτοιμο για δραστηριότητα και πλήρη διέλευση, αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή όσον αφορά το Ιράν μόνο, μέχρι να ολοκληρωθεί 100% η συμφωνία μας με το Ιράν.

Αυτή η διαδικασία θα προχωρήσει πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη διαπραγματευτεί. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Τραμπ: Η ανάρτηση με την απαγόρευση των βομβαρδισμών στον Λίβανο

Η τρίτη ανάρτηση του Τραμπ μέσα σε λίγα λεπτά αναφέρθηκε και στον Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδροςεξαπέλυσεπυρά στο Ισραήλ λέγοντάς ότι αοαγορεύεται να βομβαρδίσει τον Λίβανο.

«Φτάνει πια», ανέφερε μεταξύ άλλων. Αναλυτικότερα, ανήρτησε: «Οι ΗΠΑ θα λάβουν όλη την πυρηνική «σκόνη» που δημιουργήθηκε από τα σπουδαία μας βομβαρδιστικά B-2 — δεν θα υπάρξει καμία χρηματική συναλλαγή με κανέναν τρόπο. Αυτή η συμφωνία δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με τον Λίβανο, αλλά οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν ξεχωριστά με τον Λίβανο και θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τη Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο.

Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Τους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το κάνουν από τις ΗΠΑ. Αρκετά πια!».

Η κριτική στο ΝΑΤΟ

Ξανά, λίγα λεπτά μετά ο Αμερικαμνός Πρόεδρος άσκησε κριτική το ΝΑΤΟ: «Τώρα που η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ έχει τελειώσει, έλαβα ένα τηλεφώνημα από το NATO ρωτώντας αν θα χρειαζόμασταν κάποια βοήθεια. Τους είπα να μείνουν μακριά, εκτός αν απλώς θέλουν να φορτώσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο. Ήταν άχρηστοι όταν χρειάστηκαν, ένας «χάρτινος τίγρης».

Το «ευχαριστώ» Τραμπ σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Στις προσπάθειες επίτευξης στόχων στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε επόμενες αναρτήσεις, ευχαριστώντας χώρες που συνέβαλαν.

«Ευχαριστώ τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ για τη μεγάλη σας γενναιότητα και βοήθεια!».

«Ευχαριστώ το Πακιστάν και τον σπουδαίο πρωθυπουργό του και τον αρχιστράτηγο, δύο φανταστικούς ανθρώπους!»

Μια ακόμη ανάρτηση του ρεπουμπλικανού στο Truth Social αναφέρει: «Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή αφαιρεί όλες τις θαλάσσιες νάρκες! Ευχαριστώ!»

Στον Λίβανο αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ: «Αυτή η συμφωνία δεν συνδέεται, με κανέναν τρόπο, με τον Λίβανο, αλλά θα κάνουμε τον Λίβανο ξανά σπουδαίο».

Ντόναλντ Τραμπ: «Μια σπουδαία μέρα για τον κόσμο»

Τέλος, στην τελευταία του μέχρι στιγμής ανάρτηση για τη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει έναν απολογισμό των όσων πέτυχαν σήμερα λέγοντας: «Μια σπουδαία και λαμπρή μέρα για τον κόσμο!».

Η Δεκαήμερη εκεχειρία που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ

Η 10ήμερη εκεχειρία που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και συμφωνήθηκε από τον Λίβανο και το Ισραήλ άρχισε να ισχύει τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, μετά από περισσότερο από έναν μήνα πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για την επίτευξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η εκεχειρία στον Λίβανο αποτελούσε έναν από τους όρους που έθεσε το Ιράν.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ χαιρέτισε τη συμφωνία εκεχειρίας, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε υπογραμμίσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν «θα πρέπει να τελειώσει αρκετά σύντομα».

Μετά από την ανακοίνωση του Ιρανού ΥΠΕΞ, το πετρέλαιο άρχισε να υποχωρεί εμφανώς. Ειδικότερα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Μαΐου διολισθαίνει κατά 9,19% στα 86,09 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent παράδοσης Ιουνίου σημειώνει βουτιά 8,37% στα 91,10 δολάρια το βαρέλι.

Η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου κρίνεται κρίσιμη καθώς ο ίδιος στις 12 Απριλίου, μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, είχε ανακοινώσει ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα μπλοκάρει όλα τα πλοία που επιχειρούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το Στενό του Ορμούζ.