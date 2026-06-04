Χεζμπολάχ: «Ντροπιαστικές» οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ - Να αποσυρθούν από το νότιο Λίβανο»

Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός, ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, σε νέες δηλώσεις του, υποστηρίζοντας ότι η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον αποτελεί «οδικό χάρτη για την εξόντωση μέρους του λιβανικού λαού», καθώς, σύμφωνα με εκείνον, ισοδυναμεί ουσιαστικά με απόρριψη των θέσεων του Λιβάνου.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Χεζμπολάχ ενδιαφέρεται μόνο για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός και για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στην οποιαδήποτε συμφωνία εκεχειρίας και το νότιο τμήμα της χώρας.

Ο Ναΐμ Κασέμ εξέδωσε απειλές πως οι ισραηλινές περιοχές κατά μήκος των συνόρων θα παραμένουν υπό τον φόβο επίθεσης, όσο ο λαός και τα χωριά του Λιβάνου δέχονται πλήγματα από τον ισραηλινό στρατό.

Απέρριψε επίσης τις προσπάθειες σύνδεσης της ανάπτυξης της Χεζμπολάχ με ευρύτερες πολιτικές διευθετήσεις, λέγοντας ότι αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της παρουσίας της Χεζμπολάχ και μιας εκεχειρίας ή της αποχώρησης του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα τόνισε πως: «όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί».