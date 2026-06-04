Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο: «Να υποχωρήσει από τις θέσεις του» ζητά η Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, χθες, Τετάρτη (3/6). Ωστόσο, η Χεζμπολάχ σήμερα είπε «όχι» στην εκεχειρία, τονίζοντας ότι το Ισραήλ είναι αυτό που πρέπει να «υποχωρήσει από τις θέσεις του».

Συγεκριμένα, μέσω του Ιράν, με τον διοικητή της Δύναμης «Κουντς», του εξωτερικού βραχίονα των Φρουρών της Επανάστασης, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι απαιτεί από το Ισραήλ να αποσυρθεί στις θέσεις που κατείχε πριν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Η υποστήριξη της αντίστασης στον Λίβανο είναι καθήκον όλων μας και η απομάκρυνση του Ισραήλ από την περιοχή είναι ένας εφικτός στόχος για τους Μουσουλμάνους», φέρεται να δήλωσε ο Εσμαήλ Καάνι.

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«Η ελάχιστη απαίτηση της αντίστασης είναι η αποχώρηση του καθεστώτος σφετερισμού (Ισραήλ) στη θέση που κατείχε πριν από την έναρξη του 40ήμερου πολέμου», συμπλήρωσε σύμφωνα με τον Guardian.

Ισραήλ: Οι IDF συνεχίζουν τις επιθέσεις

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) από τη μεριά τους, συνεχίζουν τις επιθέσεις, απορρίπτοντας επίσης το πλάνο για εκεχειρία.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ξεκάθαρα σήμερα (4/6) ότι τα ισραηλινά στρατεύματα δεν θα αποσυρθούν από το νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένου του Κάστρου Μποφόρ, και οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν.

🔥NEW: The IDF released footage from the operation to secure the Beaufort Ridge in southern Lebanon, a key Hezbollah stronghold long used to threaten northern Israeli communities.



During the battle near Beaufort Castle, Golani Brigade troops identified two armed Hezbollah… pic.twitter.com/ru7x8AdYqB — Israel War Room (@IsraelWarRoom) June 4, 2026

«Οι IDF, σε αυτό το στάδιο, θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις πυρός και εδάφους, θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο μέχρι την κίτρινη γραμμή - συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Μποφόρ - και χωρίς την επιστροφή του πληθυσμού, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να διαλύουν τις τρομοκρατικές υποδομές στο έδαφος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε ότι οι IDF διατηρούν την «ελευθερία δράσης, με την αμερικανική υποστήριξη, να χτυπήσουν στη Βηρυτό σε απάντηση σε πυρά εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων και εδαφών». Eξέδωσαν επίσης προειδοποίηση σήμερα το πρωί λέγοντας ότι οι μάχες θα συνεχιστούν στο νότιο Λίβανο, καθώς προέτρεψαν τους ανθρώπους να «απέχουν από το να κατευθυνθούν νότια του ποταμού Ζαχράνι».

Συμφωνία Ισραήλ - Λιβάνου: «Τελευταία ευκαιρία»

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσινγκτον μετά τις διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου αποτελεί «την τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη μιας συνολικής και οριστικής εκεχειρίας» με το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, προσθέτοντας ότι αναμένει «μια απάντηση» από την Χεζμπολάχ.

Ο Αούν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι θα μεταφέρει την απάντηση της φιλοϊρανικής οργάνωσης στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Τραμπ να είναι «ο εγγυητής» της εφαρμογής της συμφωνίας.

Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή μια κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από μια «πλήρη παύση» των πυρών από τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στο τέλος των συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Κάθε μέρος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη αν δεν απαντήσει θετικά», ανέφερε ο πρόεδρος του Λιβάνου, ενώ αναμένεται μήνυμα από τον γενικό γραμματέα της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ, στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

