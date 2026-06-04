Οι πετρελαϊκές στρέφονται κατά του Τραμπ: «Τρύπα» μεγέθους Ορμούζ στις διεθνείς αγορές

Η πετρελαϊκή βιομηχανία προειδοποιεί την κυβέρνηση Τραμπ ότι μια «τρύπα μεγέθους Ορμούζ» στην παγκόσμια αγορά καυσίμων μειώνει σταθερά τα αποθέματα, σε επίπεδα που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε νέα άνοδο τιμών.

Στελέχη της βιομηχανίας έχουν επισημάνει το ζήτημα σε ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διαλόγου της κυβέρνησης Τραμπ με την ενεργειακή βιομηχανία των ΗΠΑ, αναφέρει το POLITICO.

Οι προειδοποιήσεις ήρθαν μόλις στα τέλη του περασμένου μήνα, καθώς στοιχεία από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ και άλλες πηγές άρχισαν να δείχνουν ότι οι παραγωγοί καυσίμων βασίζονται ολοένα και περισσότερο στο πετρέλαιο και τα καύσιμα από τις δεξαμενές αποθήκευσης, για να αντικαταστήσουν προϊόντα που δεν έρχονται πλέον από τη Μέση Ανατολή.

Πετρελαϊκές προς Τραμπ: «Επικίνδυνα χαμηλά τα αποθέματα»

«Βρισκόμαστε ήδη σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα», δήλωσε ένα στέλεχος του κλάδου, το οποίο θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για να συμπεριλάβει ιδιωτικές συνομιλίες με την κυβέρνηση.

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«Έχουμε μοιραστεί αυτές τις ανησυχίες στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης σχετικά με το τι θα συμβεί στα μέσα έως τα τέλη Ιουνίου... Ελπίζω να δίνουν προσοχή στα αποθέματα αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει στον πάτο της δεξαμενής».

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτικές επιθέσεις πριν από τρεις μήνες, πυροδοτώντας τη μεγαλύτερη διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα αργού πετρελαίου που έχει καταγραφεί στην ιστορία.

Οι χώρες μειώνουν τα αποθέματα στις δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου και καυσίμων για να αντισταθμίσουν την έλλειψη εφοδιασμού που προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, αλλά τα αποθέματα τώρα είναι επικίνδυνα χαμηλά και ορισμένες εταιρείες και αναλυτές της αγοράς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι μια απότομη αύξηση των τιμών θα μπορούσε να συμβεί αργότερα αυτόν τον μήνα.

Ορισμένες από τις συνομιλίες ήταν γενικές προειδοποιήσεις, ενώ άλλες επικεντρώθηκαν σε περιορισμένα αποθέματα συγκεκριμένων τύπων καυσίμων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, όπως τα καύσιμα αεριωθούμενων στη Δυτική Ακτή, δήλωσε ένα δεύτερο άτομο που συμμετείχε στις συνομιλίες.

«Στρουθοκαμηλίζει» ο Λευκός Οίκος

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε ότι κάποιο ανώτερο μέλος του προσωπικού έχει προειδοποιηθεί κατ' ιδίαν από τον κλάδο σχετικά με τα αποθέματα. «Οι ανώνυμες πηγές του Politico κάνουν λάθος», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Ενέργειας δήλωσε ότι ενώ ο οργανισμός παραμένει σε τακτικό διάλογο με τους ηγέτες της ενεργειακής βιομηχανίας, «δεν έχουν υπάρξει τέτοιες συζητήσεις» σχετικά με τα αποθέματα.

Στελέχη της Exxon Mobil, της Chevron και άλλων πετρελαϊκών εταιρειών κρούουν επίσης δημόσια τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας την περασμένη εβδομάδα ότι οι τιμές των καυσίμων είναι έτοιμες να εκτοξευθούν εάν τα επίπεδα των αποθεμάτων συνεχίσουν την ταχεία μείωσή τους. .

Ο Neil Chapman, ανώτερος αντιπρόεδρος της Exxon, δήλωσε σε συνέδριο επενδυτών την περασμένη εβδομάδα ότι το Brent - το σημείο αναφοράς για τις φυσικές τιμές του αργού πετρελαίου - θα μπορούσε να φτάσει σύντομα τα 150 ή 160 δολάρια το βαρέλι σε αυτό το σενάριο.

«Μπορείτε να συζητήσετε αν αυτό θα φτάσει σε αυτά τα πολύ χαμηλά επίπεδα σε δύο ή τρεις εβδομάδες. Μόλις φτάσετε σε αυτό το σημείο, τότε θα δείτε τις τιμές να εκτοξεύονται», είπε ο Chapman.