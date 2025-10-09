Το χρονοδιάγραμμα του Ισραήλ για την κατάπαυση πυρός: Πότε ξεκινά - LIVE εικόνα από τη Γάζα

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός υπογράφηκε σήμερα (9/10) στο Κάιρο, με την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων μερών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που χαρακτηρίστηκε «συγκινητική και θερμή», ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ευχαρίστησε προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξή του.

Η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, επιβεβαίωσε ότι το τελικό προσχέδιο της πρώτης φάσης έχει ήδη υπογραφεί.

Το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η ισραηλινή κυβέρνηση

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Μπεντροσιάν, στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ενώ μία ώρα αργότερα θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της κυβέρνησης. Εφόσον εγκριθούν οι όροι, η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών.

Αρχικά είχε συμφωνηθεί η εφαρμογή της αμέσως μετά την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου, ωστόσο η τελική απόφαση προβλέπει ένα μικρό χρονικό περιθώριο.

Με την έναρξη της κατάπαυσης, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα αναδιαταχθούν πίσω από τη συμφωνημένη γραμμή αποχώρησης. Η νέα αυτή γραμμή θα φέρει τον ισραηλινό στρατό σε θέση ελέγχου περίπου του 53% της Λωρίδας της Γάζας.

Μετά την αποχώρηση, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα διατηρήσουν τον έλεγχο μιας εκτεταμένης ζώνης ασφαλείας κατά μήκος ολόκληρης της συνοριακής γραμμής της Γάζας. Η ζώνη αυτή θα περιλαμβάνει τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας στα σύνορα με την Αίγυπτο, τις περιοχές Μπέιτ Χανούν και Μπέιτ Λαχίγια στο βόρειο άκρο της Λωρίδας, μια στρατηγική κορυφογραμμή στα ανατολικά περίχωρα της πόλης της Γάζας, καθώς και μεγάλα τμήματα της Ράφα και του Χαν Γιουνίς στο νότο.

Το ζήτημα των ομήρων

Μετά την ολοκλήρωση της 24ωρης περιόδου, θα ανοίξει ένα παράθυρο 72 ωρών, εντός του οποίου η Χαμάς καλείται να παραδώσει τους υπόλοιπους ομήρους στον ισραηλινό στρατό «με σεβασμό» και χωρίς καθυστερήσεις.

Οι IDF έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμοι να διαχειριστούν την ταυτόχρονη απελευθέρωση και των 20 ομήρων, εφόσον η Χαμάς αποφασίσει να τους παραδώσει όλους μαζί.

Λωρίδα της Γάζας | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα μεγάλα νοσοκομεία στο Ισραήλ έχουν ήδη τεθεί σε ετοιμότητα για να υποδεχθούν και να φροντίσουν τους επιστρέφοντες ομήρους.

Οι σοροί των δολοφονημένων ομήρων θα παραληφθούν από στρατεύματα στη Γάζα, όπου θα τελεστεί μια σύντομη τελετή υπό την καθοδήγηση στρατιωτικού ραβίνου. Στη συνέχεια, τα φέρετρα θα ελεγχθούν για λόγους ασφαλείας.

Για τους πολίτες ομήρους, οι σοροί θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ για αναγνώριση, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως δύο ημέρες. Οι σοροί των στρατιωτών θα οδηγηθούν στο στρατόπεδο Σούρα των IDF για την ίδια διαδικασία.

Ισραήλ: Εκτός της συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων ο Μπαργούτι

Παρά τις αρχικές φήμες, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει την απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργούτι, εξέχουσας προσωπικότητας της Φατάχ, ο οποίος εκτίει ποινή πέντε ισοβίων από το 2004 για συμμετοχή σε ένοπλες επιθέσεις και βομβιστικά χτυπήματα.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους: «Μπορώ να σας πω πως αυτή τη στιγμή δεν θα είναι μέρος αυτής της αποφυλάκισης».

Συμμετοχή Άγκυρας στη δύναμη για τη Γάζα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη (task force) που θα επιβλέψει την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Στόχος της Άγκυρας είναι να σταματήσει η γενοκτονία και ευχαρίστησε για τη συμβολή τους στην επίτευξη της εκεχειρίας τον Αμερικανό πρόεδρο, την Αίγυπτο, το Κατάρ, αλλά και τη Χαμάς, την οποία χαρακτήρισε παλαιστινιακή αντιστασιακή οργάνωση.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, με αφορμή την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Θα παρακολουθήσουμε με προσοχή την πιστή εφαρμογή των όρων της συμφωνίας. Ως Τουρκία θα συμμετάσχουμε, Θεού θέλοντος, στη δύναμη (σ.σ. task force) που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας στο πεδίο. Θα υποστηρίξουμε τις προσπάθειες ανοικοδόμησης μαζί με τη διεθνή κοινότητα, ώστε η Γάζα να ξανασταθεί στα πόδια της.

Στόχος μας είναι να σταματήσει η γενοκτονία και να επανέλθει η ειρήνη στην περιοχή το συντομότερο δυνατό. Οι αδελφοί μας στη Γάζα είναι ο λαός που δικαιούται περισσότερο από κάθε άλλο στον κόσμο την ειρήνη, την ασφάλεια και την ηρεμία».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πολύ ικανοποιημένος για τη συμφωνία που επετεύχθη στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην οποία -όπως είπε- «συμβάλαμε ενεργά από την αρχή».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ευχαρίστησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, «ο οποίος επέδειξε ισχυρή βούληση για την προώθηση της εκεχειρίας με το ισραηλινό κράτος». Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη μου στο Κατάρ και την Αίγυπτο, «που συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη της συμφωνίας» και συμπλήρωσε: «Συγχαίρω από καρδιάς την παλαιστινιακή αντιστασιακή οργάνωση Χαμάς για τη σταθερή και συνετή στάση της».

«Χαιρετίζω για άλλη μια φορά με σεβασμό τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας», είπε, «οι οποίοι, παρά κάθε είδους βαρβαρότητα, καταπίεση, σφαγή και γενοκτονία, δεν υποχώρησαν ούτε στο ελάχιστο από τη σταθερή και αποφασιστική στάση τους».

«Πλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρασχεθεί επειγόντως στη Γάζα ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα, να γίνει ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις του Ισραήλ και να εξασφαλιστεί η απόσυρσή του στα καθορισμένα όρια» τόνισε.

Καταλήγοντας στην αναφορά του σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα, ο Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού και μνημόνευσε στο όνομα του Αλλάχ «τους περισσότερους από 67.000 πεσόντες μάρτυρες» των Παλαιστινίων.

Με πληροφορίες από το skynews και από το ertnews.gr