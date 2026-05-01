Τραμπ: «Τερματίστηκαν οι εχθροπραξίες με το Ιράν» - Διαμάχη για το όριο των 60 ημερών στο Κογκρέσο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Κογκρέσο ότι οι εχθροπραξίες των ΗΠΑ με το Ιράν έχουν «τερματιστεί» λόγω μιας συνεχιζόμενης εκεχειρίας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν χρειαζόταν την έγκριση των νομοθετών για τη σύγκρουση.

«Δεν έχει υπάρξει καμία ανταλλαγή πυρών μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν από τις 7 Απριλίου 2026», έγραψε ο πρόεδρος προς τους ηγέτες του Κογκρέσου.

«Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τερματιστεί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η δήλωση έγινε την 60ή ημέρα από τότε που ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για τα πλήγματα κατά του Ιράν.

Η νομοθεσία των ΗΠΑ

Η νομοθεσία των ΗΠΑ απαιτεί από τον πρόεδρο να «τερματίσει οποιαδήποτε χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών» εντός 60 ημερών από μια τέτοια ενημέρωση, εκτός εάν το Κογκρέσο εγκρίνει τη συνέχιση.

Η σχετική διάταξη,της αμερικανικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το BBC,, θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τον πρόεδρο «εντός εξήντα ημερολογιακών ημερών» από τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων σε μάχη.

Απαιτεί από τον πρόεδρο να τερματίσει τη χρήση αυτών των δυνάμεων, εκτός εάν το Κογκρέσο κηρύξει επίσημα πόλεμο ή επιτρέψει στον πρόεδρο μια παράταση, έως και 30 ημερών, για την «άμεση αποχώρηση» των στρατευμάτων.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υποστήριξε επίσης κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο την Πέμπτη ότι η προθεσμία για την αναζήτηση έγκρισης από τους νομοθέτες είχε «παγώσει».

Ο Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

«Βρισκόμαστε σε εκεχειρία αυτή τη στιγμή, κάτι που, κατά την αντίληψή μας, σημαίνει ότι το χρονικό όριο των 60 ημερών παγώνει ή σταματά κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας», είπε.

Ο ερωτών, Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν, απάντησε: «Δεν πιστεύω ότι ο νόμος υποστηρίζει κάτι τέτοιο».