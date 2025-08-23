Η ανθρωπότητα στα χειρότερά της: Λευκοί είχαν «ζωολογικούς κήπους» με μαύρους ανθρώπους

Στα τέλη του 1800 έως και το 1900, λευκοί Αμερικανοί και Ευρωπαίοι χρησιμοποιούσαν Αφρικανούς για να δημιουργήσουν «Ανθρώπινους Ζωολογικούς Κήπους» σε πόλεις όπως το Παρίσι, το Αμβούργο, η Αμβέρσα, η Βαρκελώνη, το Λονδίνο, το Μιλάνο, η Βαρσοβία, το Σεντ Λούις και η Νέα Υόρκη.

Η ιδέα ενός «μαύρου χωριού» ήταν η πιο δημοφιλής στη Γερμανία, όπου οι ιδέες του «Κοινωνικού Δαρβινισμού» ήταν ευρέως αποδεκτές από πολλούς ανθρώπους. Οι «ανθρώπινοι ζωολογικοί κήποι» ήταν δημόσιες εκθέσεις του 19ου και 20ού αιώνα Αφρικανών που εκτίθεντο όπως σε ένα μουσείο, αλλά σε ένα πραγματικό φόρουμ, γνωστό και ως «εθνολογική έκθεση».

Σπάνια έβρισκες λευκούς σε αυτές τις εκθέσεις, αλλά πάντα μπορούσες να βρεις Αφρικανούς, Ασιάτες και αυτόχθονες κάθε είδους φυλακισμένους και εκτεθειμένους σε ένα «αυτοσχέδιο φυσικό περιβάλλον».

Αυτές οι ανθρώπινες εκθέσεις ήταν πολύ δημοφιλείς και παρουσιάστηκαν σε παγκόσμιες εκθέσεις όπου προσέλκυσαν δεκάδες εκατομμύρια Ευρωπαίων και Αμερικανών, από το Παρίσι μέχρι το Αμβούργο, από το Λονδίνο μέχρι τη Νέα Υόρκη, από τη Μόσχα μέχρι τη Βαρκελώνη...

Αυτός ήταν ο τρόπος των Ευρωπαίων να εδραιώσουν την «Λευκή Υπεροχή», με κόστος βασανιστήρια και ταπείνωση των ιθαγενών.

Οι Αφρικανοί συνήθως αναγκάζονταν να ζουν πίσω από πύλες και σε κλουβιά παρόμοια με τα ζώα σε έναν ζωολογικό κήπο σήμερα. Αυτό τους έκανε να αισθάνονται ανώτεροι έναντι των άλλων ανθρώπων στον κόσμο.

Οι περισσότεροι Αφρικανοί απήχθησαν και μεταφέρθηκαν για να εκτεθούν στον ανθρώπινο ζωολογικό κήπο. Πολλοί από αυτούς πέθαναν γρήγορα, μερικοί μέσα σε ένα χρόνο από την αιχμαλωσία τους.

Μεγάλος αριθμός επισκεπτών παρακολουθούσε αυτές τις εκθέσεις σε κάθε πόλη καθημερινά.

Η Παρισινή Παγκόσμια Έκθεση παρουσίαζε έναν ανθρώπινο ζωολογικό κήπο που εξέθετε Αφρικανούς, και 34 εκατομμύρια άνθρωποι προσελκύστηκαν από την έκθεση σε μόλις έξι μήνες.

ΠΗΓΗ: Αfrican Αrchives

