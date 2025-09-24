Η απάντηση Κρεμλίνου στον Τραμπ: «Η Ρωσία δεν είναι τίγρης αλλά περισσότερο μοιάζει με αρκούδα»

Το Κρεμλίνο απάντησε σήμερα (24/09) στους χαρακτηρισμούς του προέδρου ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Ρωσία, ενώ παράλληλα Ρώσοι πολιτικοί αναλυτές ερμηνεύουν τη στροφή 180 μοιρών του Αμερικανού προέδρου και τη στήριξη του στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη συνάντηση του με τον Ζελένσκι, είχε δηλώσει απευθυνόμενος στον Ουκρανό πρόεδρο: «Ας γυρίσει όταν είναι έτοιμος για ειρήνη».

Από την άλλη εχθές Τρίτη (23/09) δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία και ότι το Κίεβο πρέπει να δράσει τώρα που η Μόσχα αντιμετωπίζει «μεγάλα» οικονομικά προβλήματα, σε μια ξαφνική και εντυπωσιακή ρητορική στροφή υπέρ της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο αντέκρουσε, λέγοντας ότι η ρωσική οικονομία είναι σταθερή, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι τομείς λόγω των κυρώσεων, και ότι η αργή πρόοδος των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία αποτελεί μέρος μιας σκόπιμης στρατηγικής και όχι ένδειξη αδυναμίας.

Κρεμλίνο: Το σχόλιο στον Τραμπ και τον χαρακτηρισμό «χάρτινη τίγρης»

«Η Ρωσία δεν είναι τίγρης, αλλά μοιάζει περισσότερο με αρκούδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό RBC, μετά την αναφορά του Τραμπ στη Ρωσία ως «χάρτινη τίγρη».

Αν και εξοργισμένοι από αυτό που θεώρησαν ως προσβλητική ρητορική του Τραμπ, οι Ρώσοι εθνικιστές και οι πολιτικοί αναλυτές ερμήνευσαν την αλλαγή στάσης του ως ένδειξη ότι αποποιείται κάθε ευθύνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά τις ανεπιτυχείς και μη ρεαλιστικές προσπάθειές του να μεσολαβήσει για μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία.

Σημείωσαν ότι δεν είχε υποσχεθεί περαιτέρω βοήθεια των ΗΠΑ προς το Κίεβο, αλλά μάλλον έθεσε το βάρος ευθύνης αποκλειστικά στην ίδια την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ναι, ο Τραμπ ξαφνικά ανακοίνωσε στον κόσμο την αγάπη του για την Ουκρανία. Ελπίζει ότι θα «ανακτήσει τα εδάφη που είχε το 1991 και, ποιος ξέρει, ίσως και να προχωρήσει ακόμη πιο μακριά», δήλωσε ο Κωνσταντίν Μαλοφέγιεφ, ένας υπερεθνικιστής μεγιστάνας και πολιτικός παράγοντας.

«Αλλά το κύριο σημείο είναι ότι οι ΗΠΑ αποποιούνται κάθε ευθύνης για το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει για όλα. Για να το θέσω ακόμα πιο απλά: ο Τραμπ έστειλε την Ουκρανία να πολεμήσει τη Ρωσία στο πλευρό της Ευρώπης, ενώ αγοράζει όπλα από τις ΗΠΑ».

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ θα παρουσιάσει σήμερα τη θέση της Ρωσίας στον Ρούμπιο

Ο Πεκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, αναγνώρισε την αλλαγή στη ρητορική του Τραμπ υπέρ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο ο Τραμπ συνάντησε την Τρίτη, αλλά δήλωσε ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αργότερα σήμερα (24/09) και θα καταθέσει τη θέση της Ρωσίας.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τη μακροοικονομική σταθερότητα και απέρριψε την κριτική του Τραμπ προς τον ρωσικό στρατό, μετά την δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι η Μόσχα πολεμά «χωρίς στόχο» στην Ουκρανία.

Οι σταδιακές προόδους της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν το αποτέλεσμα μιας καλά μελετημένης στρατηγικής, όπως την αποκάλεσε.

«Προχωράμε με μεγάλη προσοχή, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες και να μην καταστρέψουμε το επιθετικό μας δυναμικό», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο Ντμίτρι Ρογκόζιν, ένας γερουσιαστής που έχει πολεμήσει στην Ουκρανία, δήλωσε ότι ο Τραμπ προσπαθεί να προκαλέσει αναταραχές.

«Η ρητορική του είναι τόσο αναξιοπρεπής που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάποιος σαν αυτόν εξακολουθεί να είναι πρόεδρος μιας μεγάλης δύναμης», έγραψε ο Ρογκόζιν στο Telegram.

Η Μαργαρίτα Σιμονιάν, μία από τις κορυφαίες στελέχες των κρατικών μέσων ενημέρωσης της Ρωσίας, παρομοίασε τον Τραμπ με έναν ταρολόγο που υπόσχεται στον πελάτη του – την Ουκρανία – το αδύνατο, όταν μίλησε για την ικανότητα του Κιέβου να ανακαταλάβει εδάφη.

«Ο Τραμπ κάνει το ντεμπούτο του ως ταρολόγος, λέγοντας στην τρις διαζευγμένη κυρία ότι τελικά θα συναντήσει τον δισεκατομμυριούχο πρίγκιπα, αρκεί να αγοράσει τους μαγικούς κρυστάλλους», έγραψε η Simonyan στο X.

Με πληροφορίες από Reuters